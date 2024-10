Benslimane : Près de 2000 bénéficiaires d'une caravane médicale pluridisciplinaire

Près de 2000 personnes ont bénéficié de services de soins et de consultations dans le cadre de la caravane médicale pluridisciplinaire "Mouda", organisée du 18 au 20 octobre courant au centre hospitalier provincial de Benslimane.



Cette initiative humanitaire, organisée par l'Association Bouhaira Slimania des œuvres sociales (ABSOS), en collaboration avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et l'Association marocaine d'assistance et d'accompagnement psychologique, sous la supervision de la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale, a permis à la population de la région de bénéficier de services médicaux de proximité de qualité dans plusieurs spécialités, rapporte la MAP.



La caravane, mobilisant une équipe de 43 médecins et environ 30 infirmiers, techniciens et administrateurs, a offert des services médicaux dans les domaines de la médecine générale et spécialisée, de la sensibilisation, de la prévention des maladies, de l'accompagnement psychologique, ainsi que des chirurgies ophtalmologiques (cataracte). En plus, des médicaments et des lunettes de vue ont été gracieusement distribués.



Les bénéficiaires ont reçu des consultations et examens médicaux dans des spécialités telles que la médecine générale, l'ophtalmologie, la dentisterie, la pédiatrie, les maladies cardiovasculaires, l'endocrinologie, la médecine interne, les maladies digestives, les maladies rénales, la gynécologie-obstétrique, l'oto-rhino-laryngologie (ORL), et la dermatologie.



Les services comprenaient également un accompagnement psychologique, la sophrologie, le traitement des troubles de la parole et des difficultés d’apprentissage, ainsi que des services d'optique et de distribution de lunettes. Des examens de la tension artérielle, de la glycémie, des radiographies, ainsi que des dépistages précoces des cancers du sein et du col de l'utérus ont été réalisés, avec l'aide d'unités médicales mobiles équipées pour les échographies et les analyses biologiques.



Cette caravane médicale, qui cible les habitants de plusieurs communes rurales de la préfecture de Benslimane, vise à rapprocher les services de santé des citoyens et à réduire les frais médicaux et chirurgicaux, ainsi que le coût des médicaments, a indiqué le président de l'ABSOS, Jilali Chafik.



M. Jilali a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette caravane, qui inclut également des analyses et examens médicaux, se déroule dans de bonnes conditions grâce à la collaboration des partenaires, dans le but de répondre aux besoins et attentes de la population en matière de services de santé.



De son côté, Karima Salhi, présidente de l’Association marocaine d'assistance et d'accompagnement psychologique, a souligné que cette initiative humanitaire, qui intègre les soins de santé mentale dans les services offerts à la population locale, vise à alléger les souffrances des patients et à réduire les délais d'attente pour les consultations médicales.



Mme Salhi a fait savoir que l'organisation de cette caravane, bénéficiant principalement aux populations rurales, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé et de la Protection sociale, célébrant la Journée mondiale de la santé mentale.



Le programme de cette initiative sociale inclut également des séances de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire, les bases d'une alimentation saine et équilibrée, ainsi que les moyens de prévention et de gestion des maladies chroniques.