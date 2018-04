Benicio Del Toro président du jury “Un certain regard” à Cannes

L'acteur américano-espagnol Benicio Del Toro va présider le jury "Un certain regard", la deuxième compétition de la sélection officielle du Festival de Cannes, ont annoncé ses organisateurs mercredi. Benicio Del Toro succède à Uma Thurman à la tête du jury, qui avait récompensé en 2017 Mohammad Rasoulof, Jasmine Trinca, Mathieu Amalric, Taylor Sheridan et Michel Franco.

Agé de 51 ans, Benicio Del Toro avait reçu le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes 2008 pour son rôle de Che Guevara dans le diptyque de Steven Soderbergh.

L'acteur, qui a reçu un Oscar du meilleur second rôle pour "Traffic" en 2001, a également été remarqué dans "Usual Suspects" (1995), "Las Vegas Parano" (1998), "Snatch" (2000), "Sin City" (2005), et plus récemment dans "Paradise Lost" (2014) et "Sicario" (2015). Le Festival international du film de Cannes se déroulera du mardi 8 au samedi 19 mai.

Un Certain Regard proposera cette année "une vingtaine d'oeuvres singulières et originales dans leur propos et leur esthétique", selon les organisateurs du Festival. Benicio Del Toro avait fait partie du jury de la Palme d'or en 2010, présidé par Tim Burton, qui avait récompensé le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul pour "Oncle Boonmee".