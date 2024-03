Béni Mellal-Khénifra : 3.000 entreprises créées à fin décembre 2023

Un total de 3.000 entreprises ont été créées, à fin décembre 2023, au niveau de la région Beni Mellal-Khénifra , selon les données de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).



La ventilation des entreprises par province fait ressortir une concentration de celles-ci à Béni Mellal, classée en tête avec 993 entreprises, suivie de Khouribga avec 471, Khénifra 428 entreprises, Azilal 303, Fkih Ben Salah 266, Kasbat Tadla 222, Oued Zem 128, Souk Sebt Ouled Nemma 108 et Boujaad 81 entreprises, rapporte la MAP.



Selon l’OMPIC, le secteur du commerce s’est taillé la part du lion avec un taux de 55,88% d’entreprises actives dans ce domaine. Il est talonné par le BTP et les activités immobilières qui concentrent 19,48% des activités, 15,81% pour les services divers, 6,02% pour les hôtels et restaurants et pour l’agriculture 2,67%.



Selon les données de l’OMPIC, les entreprises morales sont au nombre de 1.590 alors que le nombre des entreprises physiques s’élève à 1.410.



Notons que le nombre global des entreprises créées au niveau de la région Beni Mellal-Khénifra depuis 2013 jusqu’à décembre 2023 est de 32.504 entreprises.