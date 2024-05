Béni Mellal : Ateliers régionaux sur la mise en œuvre du programme de santé scolaire

L'Académie régionale de l'Éducation et de la Formation de la région Beni Mellal-Khénifra a lancé, lundi, une série d'ateliers régionaux sur la mise en œuvre du programme de santé scolaire dans l'enseignement primaire.



Le lancement de ces atelier s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51.17 relatives au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, des engagements de la feuille de route 2022-2026, et de ses programmes-cadres procéduraux 2023-2024, notamment le programme n° 12 relatif à la santé scolaire au vu de son importance dans la consécration de l'égalité des chances et dans la création d’un climat favorable à la réussite scolaire des apprenants.



Au cours de cette rencontre à laquelle ont assisté les responsables de l’AREF en charge de la déclinaison du programme de santé scolaire et des représentants de la direction régionale de la santé et de la protection sociale, le directeur de l'AREF Béni Mellal-Khénifra a salué les différents acteurs et partenaires pour leur adhésion constructive en vue de la mise en oeuvre de ce programme pilier qui vise à réduire les obstacles à l'apprentissage, à augmenter les résultats scolaires et à lutter contre le décrochage scolaire à travers l’amélioration de l'accès aux services de santé scolaire.



Il a également rappelé l’importance de la santé des élèves à travers la détection précoce des troubles de santé qui entravent le processus d’apprentissage et limitent les capacités de l’apprenant ainsi que l’impératif de s’y attaquer de manière précoce en vue de prévenir leurs complications notamment pour les élèves du monde rural, soulignant l'importance de la conscientisation et de la sensibilisation à l'importance de la prévention outre le renforcement des capacités des cadres éducatifs dans le domaine de la détection précoce des divers troubles, et de la mobilisation et de la communication entre les différents acteurs.



Ces ateliers régionaux visent à échanger et débattre autour des meilleurs moyens pour mettre en œuvre ce programme dans l'enseignement primaire, partager les expériences entre les différentes parties prenantes et partenaires en plus d'intensifier la communication sur le programme.