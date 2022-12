Benguérir à l’heure de la 8ème édition de son Festival du cinéma

Le coup d'envoi de la 8ème édition du Festival du cinéma de Benguérir a été donné, vendredi soir, en présence d’une pléiade d’artistes, d’intellectuels et de passionnés du septième art, sous le thème "Le cinéma et l’apprentissage à vie".



Organisée par l’Association Panorama pour la culture et le développement, cette manifestation culturelle (16-18 décembre) ambitionne de favoriser le développement de l'industrie cinématographique et de contribuer au rayonnement culturel de la ville de Benguérir.



Lors de la cérémonie d'ouverture, un vibrant hommage a été rendu à des figures du cinéma marocain, à savoir les acteurs Mohamed El Jem, Hassan Foulane et Naima Bouhmala, la productrice Rachida Ahfoud et le critique Hafid Aissaoui.



"Le choix du thème de cette édition s’inscrit dans le cadre de la mission à laquelle s'est adonnée la ville de Benguérir pour s'ériger en un véritable pôle de l'excellence, du savoir, de la science et de la connaissance", a souligné le président du Festival du cinéma de Benguérir, Salmane Tariq Alam, dans une allocution de circonstance.



Dans ce sens, il a affirmé que le Royaume a, depuis de longues années, fait de la promotion de la science et de la connaissance un levier majeur pour favoriser le développement humain et durable.



Pour sa part, le directeur du Festival du cinéma de Benguérir, Noureddine Jami, a relevé que le Festival revient après deux années d’interruption suite à la crise liée à la pandémie de la Covid-19 grâce aux efforts concertés de nombreuses parties qui croient en l'action culturelle.



Faisant savoir que cette édition connaît, pour la première fois, la participation de longs métrages, M. Jami a souligné que 5 longs métrages sont en lice pour décrocher les prix du Festival, ainsi que 25 courts métrages.



Dans la catégorie "longs métrages", le jury est présidé par le réalisateur Mohamed Kaghat et composé des acteurs Rabie Kati et Hicham El Ouali, alors que le jury "courts métrages" est présidé par le producteur Bouchta Ibrahimi et composé de l'actrice Fatima Cheikh et du scénariste Mohamed Hay.



La cérémonie d'ouverture a été ponctuée de moments musicaux avec Said Mouskir, Stella Aicha du Burkina Faso et Andjuba Nyaniba du Ghana, ainsi que d’une performance du comédien Abdelmounaim Asafouri, lauréat du programme Stand Up.



A l'issue de cette cérémonie, trois conventions ont été signées entre la Fondation du Festival du film de Benguérir et le Centre national pour le développement des médias, l'Association des réalisateurs marocains et la Fédération des Festivals de cinéma au Maroc, portant notamment sur l’éducation à la culture visuelle et cinématographique, ainsi que la promotion de l’animation cinématographique de la ville de Benguérir.