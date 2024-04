Benguérir : "UM6P Ventures" lance un appel à candidatures pour les startups Deeptech

"UM6P Ventures", le fonds d'investissement de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), annonce le lancement d'un appel à candidatures pour les startups Deeptech, une initiative visant à identifier les innovations les plus révolutionnaires en Afrique dans les domaines de l'Agriculture, de la Santé et de la Greentech.



Cet appel à candidatures offrira aux startups l'opportunité d'accéder à des investissements stratégiques, de travailler en étroite collaboration avec des experts internationaux et de collaborer avec des industriels, indique un communiqué de l’UM6P.



Les startups auront aussi un accès privilégié au vaste écosystème et plateformes partenaires de "UM6P Ventures" au Maroc et à l’international, précise la même source..



Selon le communiqué, au Maroc, et plus largement en Afrique, les investissements dans la "Deeptech" ont connu une croissance significative.



Tout en rappelant que Le terme "Deeptech" désigne les startups portées par des instituts ou des laboratoires de recherche ambitieux qui innovent en repoussant les frontières technologiques, le communiqué indique que UM6P Ventures, faisant partie des fonds de capital-risque les plus influents en Afrique, investit dans ces innovations de rupture.



De même, ce fonds d'investissement met à la disposition des startups un capital adapté tout en leur favorisant le recrutement de talents qualifiés, la consultation des experts-sujet parmi des profils de compétence spécifique, et la possibilité d'accéder à des équipements et infrastructures de pointe des universités et centres de recherche.



"Dans le contexte d'aujourd'hui, les startups Deeptech sont des moteurs essentiels du changement. Notre appel à candidatures reflète notre engagement ferme à propulser la croissance et souligne l'importance stratégique de l'innovation Deeptech en Afrique", a affirmé Yassine Laghzioui, Directeur Général de l’UM6P Ventures, cité dans le communiqué.



Et d’ajouter qu'"en adoptant ces technologies de pointe, nous visons à catalyser le développement durable, à favoriser le développement économique et à élever le rôle de l'Afrique en tant qu'acteur clé dans l'élaboration de l'avenir de l'innovation technologique".



Par ailleurs, UM6P Ventures a déjà investi dans 27 startups à travers le Maroc, l'Afrique et à l'échelle mondiale. Au sein de ce portefeuille, 14 startups ont développé des solutions en Deeptech, tandis que 13 startups opèrent dans le domaine de la transformation numérique.



Dans le secteur Deeptech, "UM6P Ventures" met l'accent sur des domaines clés de souveraineté tels que l'Agriculture, la Santé, la Chimie et la Greentech, parmi lesquelles figure Sensthings qui a récemment lancé T3 - une plateforme sécurisée et automatisée utilisant la technologie Blockchain.



T3 permet aux diplômés du secondaire d'authentifier instantanément et en toute sécurité leurs diplômes et relevés de notes, garantissant ainsi la crédibilité grâce à un processus synchronisé. DeepEcho est une autre startup remarquable du portefeuille Deeptech de ce fonds d'investissement.



Basée au Maroc, DeepEcho a déjà atteint une précision de segmentation de 95 % grâce à des algorithmes capables de mesurer avec une extrême précision les principales structures fœtales, sur la base de l'une des plus grandes bases de données d'images échographiques annotées au monde.



UM6P Ventures est le fonds d’investissement de l'UM6P, ayant pour vocation de développer l’entrepreneuriat et d'accélérer l’innovation scientifique au Maroc et en Afrique.



Il accompagne les projets scientifiques appliqués opérant dans des domaines tels que l’Agriculture, la Chimie, la Santé, et la Greentech et qui aspirent à poursuivre une trajectoire entrepreneuriale, à l’investissement et la maturation technologique et commerciale.



UM6P Ventures joue un rôle d’investisseur actif auprès des porteurs de projets Deeptech en les accompagnant dans leur transition du projet démonstrateur à une startup ou PME, à travers un écosystème doté d’infrastructures et d’experts métiers qui projettent le Maroc et son écosystème national au centre du développement de l’innovation technologique.