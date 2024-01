“Bendir Lalla” participe au Festival “A Royal chance film” à Los Angeles

Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé l'ouverture des candidatures pour la 10ème édition du concours national de lecture pour l'année 2024.



Cette compétition, qui vise à promouvoir l'acte de la lecture dans la société, est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec les académies et les directions provinciales du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, indique la même source.



Le concours est ouvert aux élèves âgés de 7 à 26 ans, précise ce réseau, selon lequel les élèves souhaitant y participer doivent remplir le formulaire d'inscription disponible sur le lien https://forms.gle/hXkumW3etCRmeZsf7, avant la date limite du 14 mars 2024.

Selon les organisateurs, les lauréats du concours national seront annoncés lors d'une cérémonie qui aura lieu en marge du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévu du 9 au 19 mai prochain.



Le Prix national de la lecture, inscrit dans le cadre du programme "Lecture pour tous", est un rendez-vous annuel visant à souligner la continuité de l'engagement en faveur de la lecture et à enraciner l'acte de lire au sein de la société marocaine en tant que comportement quotidien et civilisationnel incontournable, précise-t-on.



Le Réseau de lecture au Maroc, créé en décembre 2013, vise à promouvoir la lecture comme une habitude quotidienne chez les Marocains, en partant du principe que la lecture est la porte d'entrée principale au monde du savoir, en tant que levier essentiel de tout développement.