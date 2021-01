Ben Affleck évoque les violentes critiques à l’époque de son couple avec Jennifer Lopez

L’ amour sur un plateau... En 2002, Jennifer Lopez rencontre Ben Affleck sur le tournage du film Amours troubles, de Martin Brest. Le coup de foudre est immédiat, au point que, trois mois seulement après le début de leur relation, les amoureux se fiancent.



Devenu le couple glamour d’Hollywood, les “Bennifer” voit leur quotidien épié quasi constante, laquelle coïncide avec la montée en puissance des tabloïds. Cette pression médiatique, ainsi que l’échec cuisant de leur film commun, auront raison de leur idylle.



Après avoir repoussé son mariage, le couple se sépare finalement en janvier 2004. Une véritable épreuve pour la bomba latina, qui s’en épanche fin 2017 dans les colonnes de Vanity Fair : “Cela m’a éviscérée. J’ai perdu pied, j’ai remis en question ma carrière d’actrice, je me suis demandée si je n’étais pas mauvaise en tout. Et ma relation avec Ben s’auto-détruisait aux yeux du monde entier (...) Il m’a bien fallu deux ans pour remonter la pente”, déclare-t-elle à l’époque. Interrogé dans le podcast de The Hollywood Reporter, Ben Affleck est à son tour revenu sur sa relation amoureuse avec Jennifer Lopez.



Evoquant la pression éreintante des paparazzi à l’époque, l’acteur et réalisateur prend la défense de son ex. “Les gens étaient tellement méchants à son sujet - sexistes, racistes. Des trucs moches et vicieux ont été écrits sur elle, de telle manière que si vous l’écriviez maintenant, vous seriez littéralement renvoyé pour avoir dit ces choses-là” affirme l’ex-mari de Jennifer Garner.



“Aujourd’hui, elle est admirée et respectée pour le travail qu’elle a fait, d’où elle vient, ce qu’elle a accompli (...) Je dirais que vous avez une meilleure chance, venant du Bronx, de finir comme [la juge Sonia] Sotomayor à la Cour suprême que d’avoir la carrière de Jennifer Lopez et d’être qui elle est à 50 ans aujourd’hui “. Preuve qu’entre les ex-amants, il n’y a (désormais) pas de rancune.