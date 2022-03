Beijing appelle à une relation avec Washington fondée sur le dialogue et la coopération

La Chine a appelé, vendredi, à des relations sino-américaines fondées sur le dialogue et la coopération avantageuse pour les deux pays et pour le monde en général.



La coopération entre la Chine et les États-Unis est bénéfique pour les deux pays et pour le monde d’une manière générale, a indiqué le Premier ministre chinois, Li Keqiang lors d’une conférence de presse à l’issue des travaux de la 5è session de la 13è assemblée nationale du peuple, organe législatif suprême de Chine.



Les deux pays doivent promouvoir le dialogue et la communication pour atteindre ce niveau de coopération, a dit Keqiang, soulignant que les deux pays sont appelés à coopérer pour relever de nombreux défis globaux.



Rappelant les pas franchis sur la voie de la promotion des relations bilatérales depuis le début de la normalisation de ces relations, le responsable chinois a indiqué que son pays espère voir Washington et Beijing agir conformément aux accords conclus lors du sommet virtuel entre les Présidents des deux pays à la fin de l’année dernière.



Il a mis l’accent sur la nécessité de respecter les intérêts fondamentaux et les préoccupations des deux pays. « La coopération devrait être au centre des préoccupations car la paix et le développement mondiaux dépendent de cette coopération», a encore dit Li, ajoutant que même s'il existe une concurrence commerciale entre les deux pays, elle devrait être «saine et équitable».



De nombreux domaines s’offrent à la coopération sino-américaine, a-t-il indiqué, soulignant que si Washington choisit d’alléger les restrictions imposées aux exportations chinoises, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays connaîtra une forte progression au profit des deux pays.