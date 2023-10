Batterie de mesures pour protéger les habitants de Moulay Brahim contre les intempéries

Une vaste opération destinée à protéger les habitants de la commune de Moulay Brahim relevant de la province d’Al Haouz contre la baisse du mercure et les intempéries enregistrées récemment dans cette zone, a été lancée samedi.



Cette opération pilotée conjointement par les autorités locales et la Fondation Mohammed V pour la solidarité, s’étend simultanément à l’ensemble des communes ayant été lourdement touchées par le séisme du 08 septembre dernier au niveau de la province d’Al Haouz.



Cette initiative humaine et solidaire, qui intervient en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à prêter main forte et à venir en aide aux populations touchées par le séisme, se décline en plusieurs actions et mesures visant à atténuer les souffrances des personnes bénéficiaires et à leur permettre d’accueillir cette saison hivernale dans de meilleures conditions.



Cette opération illustre également cette approche prônée par SM le Roi Mohammed VI et mise en œuvre par les autorités compétentes, à l’effet de favoriser une véritable politique de proximité du citoyen, basée sur l’efficacité, la célérité et l’écoute de ses besoins et attentes, notamment en ces circonstances exceptionnelles.



A la commune de Moulay Brahim, il a été ainsi procédé à la distribution et à l’installation de tentes imperméables au profit des populations concernées, ainsi que de blocs sanitaires équipés, et à la mise en place d’une mosquée mobile. De même, il a été procédé au raccordement du site abritant les populations touchées au réseau électrique, outre l’aménagement d’un réseau de canalisation destiné à l’évacuation des eaux de pluie loin des tentes installées.



Par la même occasion, des kits de denrées alimentaires ont été distribués par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au profit des populations concernées. Dans des déclarations à la MAP, plusieurs bénéficiaires de cette action humaine et solidaire ont loué les efforts inlassables menés de manière permanente par les autorités locales et l’ensemble des intervenants pour les assister depuis les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelle.



Dans le même sillage, ils ont fait part de leur optimisme et leur espoir en un avenir prometteur grâce à la mobilisation constante et exemplaire des forces vives et de l’ensemble des composantes de la nation, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI. Ils ont de même fait part de leur gratitude à SM le Roi pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse de les entourer.