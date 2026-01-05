Bassin de Bouregreg-Chaouia : Les barrages affichent un taux de remplissage moyen de 88,31%


Le taux de remplissage moyen des barrages relevant de l’Agence du bassin hydraulique de Bouregreg-Chaouia (ABHBC) s’est établi à 88,31% au 02 janvier, pour une réserve globale de 978,01 millions de m³ (Mm³) sur une capacité normale totale d’environ 1,1 milliard de m³.

Selon les données publiées sur le site de l’ABHBC, la réserve totale a progressé de 52,1 points en glissement annuel, soit un gain de 577 Mm³, contre 401 Mm³ pour un taux moyen de 36,21% à la même date de l’année dernière.

Dans le détail, le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah affiche une réserve de 919,218 Mm³ (capacité normale 974,788 Mm³), correspondant à un taux de remplissage de 94,3%, contre 368,907 Mm³ (37,84%), une année auparavant.

Le barrage Tamesna totalise, quant à lui, 25,26 Mm³ (44,32%), contre 16,607 Mm³ (29,14%) à la même date de l’année précédente, tandis qu’El Mellah atteint 20,172 Mm³ (57,63%) contre 10,331 Mm³ (29,52%).

S’agissant du barrage Aïn Kouachia, il affiche 11,26 Mm³, soit un taux de remplissage de 102,36%, contre 4,03 Mm³ (36,64%) au 02 janvier 2026.


