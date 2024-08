Basket. “C'est une farce !", s'emporte l'entraîneur du Soudan du Sud contre l'arbitrage

"C'est une farce!", s'est emporté l'entraîneur du Soudan du Sud Royal Ivey après l'élimination de la sélection d'Afrique de l'Est face à la Serbie (96- 85) samedi soir, dénonçant un traitement déséquilibré de la part des arbitres.



"On va parler de la vraie histoire: regardez les lancers francs, les Serbes en ont tiré 31, on en a tiré six. Comment? Il faut que j'envoie des extraits à la Fiba, au Comité olympique, à quiconque, pour leur montrer à quel point c'est flagrant: quand mes joueurs prennent un tir, on passe sous eux, on leur tire le maillot."



Les Sud-Soudanais ont opposé une véritable résistance aux Serbes lors de ce dernier match de la phase de groupes, avant d'être distancés lors du dernier quart-temps. Pour leur première participation aux Jeux olympiques, ils ont obtenu un succès face à Porto Rico mais ont plié contre les Américains et leur constellation d'étoiles, et, donc, face aux Serbes.



Le président de la fédération sud-soudanaise Luol Deng a aussi pesté contre l'arbitrage: "Je me suis dis que c'était volontaire. On ne pouvait pas être aussi agressif qu'eux. La Serbie est une grande nation de basket. La façon dont leurs meneursjouent, c'est comme si les arbitresles connaissaient, donc c'est okay de leslaisserjouerleurstyle. Mais quand nous, on joue notre style, on se fait sanctionner à chaque fois."



"C'est ce récit bien connu selon lequel nous, lesAfricains, sommes justes agressifs. (...) Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'arbitre africain aux Jeux olympiques. (...) Si ces arbitres n'ont pas l'habitude de notre style de jeu, alors que sont les Coupes du monde et les Jeux olympiques? C'est juste pour le style de jeu des Européens?"