Banques centrales : M. Jouahri met en avant au Caire l’expérience marocaine en matière de traitement des questions climatiques

Le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a présenté, mardi au Caire, l'expérience du Maroc et la contribution de BAM en tant que banque centrale dans le traitement des questions climatiques.



Selon un communiqué de BAM, M. Jouahri a mis en avant l'expérience marocaine lors de sa participation à la 48ème session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des autorités monétaires arabes.



Cette session ordinaire a été l'occasion de débattre de nombreux sujets économiques à caractère prioritaire pour les banques centrales dans la région arabe, dont le pilotage de la politique monétaire dans un environnement marqué par l'augmentation de l'incertitude et la succession des chocs, outre les répercussions de la hausse de l'endettement du secteur privé sur la stabilité financière des pays arabes.



Les échanges ont également porté sur les rôles, l'organisation et la gouvernance des applications de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur financier, précise le communiqué.