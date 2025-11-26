Bank of Africa améliore son RNPG de 12% à fin septembre

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Bank of Africa (BOA) a atteint 3 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en progression de 12% par rapport à la même période une année auparavant.



Le résultat net de BOA SA a affiché une forte croissance de 26% à 2 MMDH, fait savoir la banque dans sa récente publication trimestrielle, publiée sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



La même source fait état d'une progression significative des revenus de Bank of Africa SA au 30 septembre 2025 de 19% à 7,7 MMDH, portée par la hausse du Core Business (+17% pour la marge d'intérêts et +15% pour la marge sur commissions), ainsi que par la bonne tenue des activités de marché de 15%.



Concernant le produit net bancaire consolidé, il a augmenté de 9% pour s'établir à 15,3 MMDH au terme des neuf premiers mois de 2025.



Pour ce qui est de l'activité commerciale, les crédits de Bank of Africa SA - Hors Resales - ont affiché une hausse de 3%, soit +6% sur une année glissante, à 146 MMDH, à la faveur notamment des crédits aux entreprises (Crédits à l'équipement de +13%), avec un gain en part de marche de 13 points de base (pbs).



Les crédits consolidés ont progressé de 2%, soit +4% sur une année glissante, à 227 MMDH à fin septembre 2025.



Quant aux dépôts de la clientèle de la banque SA - Hors Repos -, ils ont augmenté de 3% en social, soit +8% sur une année glissante, pour se situer à 164 MMDH. En consolidé, les dépôts ressortent en croissance de 2%, soit +8% sur une année glissante, à 262 MMDH.



Au Maroc, l'évolution des ressources est notamment portée par les dépôts non rémunérés qui progressent de 4%.



Bank of Africa SA rappelle aussi le renforcement, en octobre 2025, de l'assise financière du groupe à travers une augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites, à raison d'une nouvelle action gratuite pour 48 actions détenues.