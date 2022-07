“Balle Perdue 2” sortira en novembre sur Netflix

Succès surprise sur Netflix en 2020, Balle Perdue s'offre une suite. La plateforme de streaming vient de dévoiler le titre (Balle Perdue 2), la date de sortie (le 10 novembre prochain) et le synopsis de ce film réalisé comme le premier par Guillaume Pierret:

"Après la mort de Charras, Lino (Alban Lenoir) et Julia (Stéfi Celma) ont pris la relève et forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des stups. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre en travers de sa route."



Alban Lenoir, Stefi Celma, Pascale Arbillot sont les têtes d'affiche de ce Fast and Furious à la française. Le premier Balle Perdue suivait Lino, mécanicien de génie spécialisé dans les voitures-béliers. Recruté par une unité de police de choc après un braquage raté, il refait sa vie dans la légalité. Tout bascule lorsqu’il est accusé à tort d’un meurtre...



Sorti le 19 juin 2020, Balle Perdue avait rencontré un véritable succès international avec plus de 37 millions de visionnages lors des 28 premiers jours de son exploitation sur Netflix. Le film avait conquis les abonnés de Netflix en France, mais également en Amérique latine, en Afrique et dans l'ensemble de l'Europe.



Le film d'action français se porte bien sur Netflix. Le thriller Sans répit, avec Franck Gastambide, s'est imposé en mars dernier en tête du classement des films les plus vus sur Netflix dans 74 pays dont les Etats-Unis, l'Argentine, l'Egypte et le Vietnam.