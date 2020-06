Baisse du nombre des cartes de presse distribuées

Le nombre des bénéficiaires des cartes de presse professionnelles au titre de l'année 2020 a atteint 2.928, dont 831 journalistes femmes et 2.097 journalistes hommes, a annoncé le Conseil national de la presse (CNP).

La Commission de la carte de presse professionnelle a traité 3.673 demandes et en a approuvé 2.928 qui remplissaient les conditions légales, a indiqué le CNP dans un communiqué.

Selon le communiqué, 648 des bénéficiaires de la carte de presse professionnelle travaillent à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), dont 420 journalistes hommes et 228 journalistes femmes, 1.006 dans la presse électronique (747 journalistes hommes et 259 journalistes femmes), 559 dans les journaux papier (411 journalistes hommes et 148 journalistes femmes), 79 à 2M (53 journalistes hommes et 26 journalistes femmes), 239 à l'Agence marocaine de presse (MAP) (167 journalistes hommes et 72 journalistes femmes) et 79 à Medi1TV (45 journalistes hommes et 34 journalistes femmes).

Les cartes professionnelles ont également été accordées à 83 journalistes des radios privées (55 journalistes hommes et 28 journalistes femmes), 25 sociétés de production (16 journalistes hommes et 9 journalistes femmes), 87 journalistes indépendants (Freelance) (62 journalistes hommes et 25 journalistes femmes) et 123 journalistes honoraires (121 journalistes hommes et deux journalistes femmes).

En 2019, le nombre total de titulaires de la carte de presse professionnelle avait atteint 3.016.