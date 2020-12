Badiaa Radi appelle l’Algérie à faire montre de sagesse et à se rendre compte que l'ère de la guerre froide est à jamais révolue

Badiaa Radi, membre du Bureau politique de l’USFP et Aïcha El Gourgi, secrétaire du parti de la Rose en Espagne, ont effectué mardi 8 décembre une visite au poste-frontière d’El Guerguarat en vue d’exprimer le soutien de l’USFP et de ses militants à l’opération réussie des Forces Armées Royales pour pacifier cette zone et la libérer des miliciens du Polisario qui bloquaient le trafic commercial et civil entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest.



En cette occasion, Badiaa Radi a affirmé que le Parti des forces populaires est et demeurera toujours un fervent défenseur de la cause nationale sur tous les fronts, national et international, exprimant l’engagement de l’USFP dans toutes les initiatives visant à défendre l’intégrité territoriale du Royaume et à trouver une solution à ce conflit artificiel.



Elle a également appelé les ennemis du Maroc, en particulier l’Algérie, à faire montre de sagesse et à se rendre compte qu’aujourd'hui l'ère de la guerre froide est à jamais révolue et que les circonstances actuelles exigent la solidarité, le respect de l’intégrité territoriale des Etats et l'édification d’un espace qui peut rassembler tous les peuples de la région et où règnent la démocratie et la justice sociale.



Elle a, par ailleurs, salué les Forces Armées Royales et toutes les forces de sécurité qui défendent avec abnégation et dévouement les frontières nationales et l’intégrité territoriale du Royaume. Pour sa part, Aïcha El Gourgi a affirmé que sa visite à El Guerguarat vise à faire passer un message à qui de droit et à certains groupes et associations qui instrumentalisent l’aide humanitaire dans certaines villes espagnoles. Elle a réitéré son intention de faire face à toutes les manoeuvres et tous les agissements des ennemis de notre intégrité sur le territoire espagnol, tout en appelant les acteurs civils et politiques marocains à se mobiliser pour contrer les mensonges et les fake news relayés par la propagande des séparatistes et de leurs alliés.



Aïcha El Gourgi a également appelé le gouvernement Sanchez à assumer ses responsabilités historiques et à faire preuve d'audace en contribuant à la recherche d'une solution à ce dossier dans le cadre de l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Elle a, par ailleurs, salué l’engagement et la participation de militantes et de militants de l’USFP en Espagne à toutes les protestations pacifiques visant à défendre l'intégrité territoriale du Royaume.



H. T