Badia Radi membre du jury du 8ème Festival Perspectives théâtrales

La présidente de la Ligue des écrivaines du Maroc, Badia Radi, a été choisie parmi les membres du jury des concours de la huitième édition du Festival Perspectives théâtrales qui a débuté vendredi au Centre Hanager pour les arts et au secteur de la production culturelle au Caire.



Le jury de la huitième édition du festival comprend également Sayed Al-Imam (Egypte), Melha Abdullah (Arabie Saoudite), Khaduja Sabry (Libye), Hanan Shawky (Egypte), Fadi Fouquet (Egypte), Mohamed Abdel Aziz (Egypte) , Ahmed Addalla (Egypte), l'actrice Waad Taffouh (Syrie), Salem Al Falahi (Sultanat d'Oman) et Mohamed Abdel Moneim (Egypte).



Badia Radi est membre du Conseil supérieur de la communication Audiovisuelle. Elle est titulaire d'une licence en langue et littérature arabes et d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en narratologie.



Ecrivaine, romancière et journaliste, elle est auteure de plusieurs programmes culturels télévisuels et œuvres littéraires. Mme Radi est membre de plusieurs instances nationales et internationales.



Treize représentations théâtrales participent à l'édition de cette année du festival, notamment la représentation théâtrale "Dik" de la troupe Taratil Al Masrah walfounoune de Jordanie, "Charajat Alhob’’ de la troupe Chabab Annasr d’Egypte, le spectacle "Al Hakika Al-Aariya " de la troupe des amateurs du théâtre du Sultanat d'Oman, le spectacle "Ounchoudato Addam" de la troupe 500 d’Egypte, ainsi que la représentation théâtrale "Al-Mchawwah’’ d’une troupe égyptienne.



Hisham Assanbatti, fondateur et secrétaire général du festival, a indiqué dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de cette édition, qui se poursuit jusqu’au 9 novembre, que le Festival Perspectives théâtrales avait l'habitude de dédier chacune de ses éditions qui ont lieu chaque année à l'un des créateurs décédés pour présenter des exemples pionniers et une source d’inspiration pour les jeunes du festival qui appartiennent à de nombreuses provinces.



Pour sa part, la présidente d'honneur du festival, la célèbre artiste Souhair Al-Murshidi, a souligné l'importance du rôle du théâtre et des festivals internationaux dans la création d’opportunités de rencontres et la promotion de la culture arabe.