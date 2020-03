Aziz Rebbah : Le Maroc dispose d' une autonomie de 40 jours pour le gaz butane

Le Maroc dispose «d'un stock suffisant pour répondre au besoin national en gaz butane avec une autonomie de 40 jours», a assuré, vendredi à Mohammedia, le ministre de l'Energie, des Mines et de l'Environnement, Aziz Rebbah. «Ce stock se reconstitue mensuellement par la réception des butaniers à travers les divers terminaux gaziers et principalement le port de Mohammedia», a précisé M. Rebbah, au cours d'une visite à la Société marocaine de stockage (SOMAS). Les stocks existants, les nageurs en rade en attente d'accostage et les commandes d’approvisionnement passées «devront garantir un stock moyen de réserve de 22 jours pour les mois de mars, avril et mai, soit des niveaux au-dessus des besoins de consommation», a expliqué le ministre. «En plus, la SOMAS, qui gère le stock pour les grands acteurs du secteur, a décidé d’augmenter le stock de réserve pour atteindre 40 jours», a-t-il encore précisé. Le ministre a souligné que, malgré les fortes demandes exceptionnelles de ces derniers jours, «le marché demeure approvisionné régulièrement grâce aux nouveaux achats confirmés par les opérateurs, ce qui permet non seulement de maintenir les stocks actuels, mais également d'en améliorer les niveaux pour les 3 prochains mois». En tant qu'acteur stratégique dans la chaîne logistique d'approvisionnement du pays en gaz butane, la SOMAS dispose de plus de 72 % des capacités nationales de stockage. Les activités de réception, de stockage et de livraison se poursuivent dans des conditions normales pour la Société ainsi que pour l'ensemble des opérateurs gaziers, a-t-on encore assuré au cours de cette visite. En conformité avec la stratégie nationale de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), toutes les mesures préventives d'hygiène, de santé et de sécurité ont été mises en œuvre dans le secteur, doublées du déclenchement à temps du Plan de continuité d'activité (PCA) pour assurer l'approvisionnement du marché national