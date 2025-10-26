Aziz El Haddadi : Le cinéma marocain appelé à se réinventer selon une vision créative et esthétique

Le cinéma marocain est aujourd'hui appelé à se réinventer selon une nouvelle vision créative et esthétique, a estimé le critique cinématographique, Aziz El Haddadi.



Dans un entretien à la MAP en marge du 25e Festival national du film à Tanger, M. El Haddadi a fait observer que cette édition est marquée par la participation de films "qui témoignent d'une nouvelle prise de conscience artistique chez une jeune génération de réalisateurs".



M. El Haddadi, également professeur universitaire d'esthétique, a souligné que cette nouvelle vague de réalisateurs a favorisé l’essor du cinéma marocain, en le faisant passer du niveau technique/montage à celui de véritable langage cinématographique, nourri d’une imagerie éloquente.



De ce fait, ces derniers ont, selon lui, conférer à l'œuvre cinématographique une dimension contemplative et créative plus profonde, notant que les efforts artistiques déployés par la nouvelle génération constituent un précieux atout pour le cinéma national.



En outre, le critique a mis en avant la nécessité de s’ouvrir sur les expériences internationales qui ont donné naissance à des écoles cinématographiques pionnières, telles que "La Nouvelle Vague" en France, le "Néoréalisme" en Italie, "L'Expressionnisme" en Allemagne et "Le cinéma poétique" en Espagne, relevant que toutes ces écoles sont issues de conceptions intellectuelles ayant contribué à renouveler et à enrichir le langage cinématographique.



Appelant à produire des œuvres qui reflètent la réalité, M. El Haddadi a précisé que le cinéma "imite la réalité" non pas pour la reproduire, mais pour l'influencer et contribuer à son changement, par le biais d'une nouvelle conscience culturelle, sociale, politique et artistique.



Par ailleurs, il a indiqué que le soutien au cinéma reste un levier essentiel pour le développement de l'industrie cinématographique nationale, appelant à orienter ce soutien vers les films qui contribuent à renforcer la présence du cinéma marocain aux niveaux national et international.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 25e édition du Festival national du film de Tanger (17-25 octobre) est une manifestation cinématographique nationale qui vise à faire connaître le cinéma marocain et son évolution à travers la présentation des dernières productions cinématographiques nationales.