Aya Nakamura, Travis Scott, et le groupe Migos à l'affiche de la scène OLM Souissi

Les stars du hip-hop et de la pop, Aya Nakamura, Travis Scott, et le groupe Migos se produiront sur la scène OLM Souissi dans le cadre de la 18ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde, a annoncé mercredi l'Association Maroc-Cultures. "Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 18e édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde a le plaisir d'annoncer la venue de Aya Nakamura, Travis Scott et du groupe Migos, qui se produiront respectivement sur la scène de l’OLM Souissi les mercredi 26 et jeudi 27 juin", indique un communiqué de l'Association Maroc-Cultures qui organise cet évènement.

Considéré comme l’un des meilleurs rappeurs des Etats-Unis, Travis Scott, qui se produira le 26 juin, possède une force de frappe commerciale égale aux grands noms du rap américain, tels que Drake, Kendrick Lamar ou J Cole, fait savoir le communiqué. La première partie de Travis Scott sera assurée par une étoile montante de la scène RnB, la chanteuse Aya Nakamura qui a rythmé le quotidien de la jeunesse française en 2018 avec ses tubes "Comportement", "Copines" et surtout "Djadja" dont le clip cumule à l'heure actuelle plus de 360 millions de vues sur YouTube, relève la même source, faisant savoir que le passage à la scène s’est imposé naturellement pour l’artiste, née en 1995 au Mali dans une famille de griots et qui a grandi en France et est passée du statut de révélation de l'année à celui de superstar de la musique en moins d'un an.

Le jeudi 27 juin, ce sera au tour de Migos de prendre les devants. Le groupe de rap américain s'est fait connaître mondialement en 2013 grâce au single Versace. L’année suivante, il publie une mixtape, "No Label II", téléchargée plus de 100.000 fois dès sa première semaine de publication et certifiée disque d'or.