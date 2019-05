“Avengers: Endgame” se rapproche du record de Avatar

Les super-héros d'"Avengers: Endgame", dernier-né de la famille Marvel dans les salles obscures, a conservé la première place du box-office en Amérique du Nord et s'est encore rapproché du record des recettes mondiales détenu par "Avatar". Selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés dimanche, le long-métrage a rapporté 63,1 millions de dollars au Canada et aux Etats-Unis entre vendredi et dimanche, portant le total de ses recettes dans cette région à 723,5 millions de dollars en trois semaines. Et, d'après l'expert de la société Comscore Paul Dergarabedian, la vente de billets a généré 2,48 milliards de dollars sur l'ensemble de la planète. Ce 22e volet des films Marvel garde donc encore dans sa visée "Avatar" et son record de 2,79 milliards, après avoir dépassé "Star Wars - Le réveil de la Force" (2,07 milliards) et "Titanic" (2,18 milliards). Les deuxième et troisième places du box-office nord-américain sont occupées par des nouveaux venus. Le film d'animation "Pokémon Détective Pikachu" a atteint 58 millions de dollars en trois jours. Le célèbre personnage jaune enquête sur la disparition de son ancien partenaire, le détective privé Harry Goodman, et rencontre au gré de ses aventures d'autres créatures Pokémon. Assez loin derrière arrive le film "The Hustle" avec 13,5 millions de dollars dans les caisses des cinémas. Cette comédie réunit les actrices Anne Hathaway et Rebel Wilson, pour un duo de femmes spécialisées dans l'escroquerie. C'est un remake de "Le plus escroc des deux" (1988) avec Steve Martin et Michael Caine. Le thriller psychologique "The Intruder" tombe du podium, arrivant quatrième, avec des revenus de 6,6 millions de dollars entre vendredi et dimanche, et de 21 millions en deux semaines. Michael Ealy et Meagan Good y incarnent un jeune couple qui s'installe dans la maison de ses rêves dans la Napa Valley, en Californie. Mais l'ancien propriétaire (Dennis Quaid) est déterminé à récupérer son ancien foyer. La cinquième position revient à "Séduis-moi si tu peux", une comédie romantique avec Seth Rogen et Charlize Theron, qui a rapporté 6,1 millions de dollars sur le week-end et 19,7 millions en deux semaines. Lui est un journaliste au chômage chargé d'écrire les discours du personnage incarné par Charlize Theron, candidate à la présidence qui se trouve aussi être son ancienne baby-sitter.