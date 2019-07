“Avengers: Endgame”, le film aux plus grosses recettes de l'histoire

“Avengers: Endgame" a décroché dimanche le titre du film qui a drainé les plus importantes recettes de l'histoire du cinéma aux créatures fantastiques d'"Avatar".

Le 22e film de l'univers cinématographique Marvel a engrangé plus de 2,790 milliards de dollars mondialement depuis sa sortie en avril, a annoncé le groupe Disney.

Le blockbuster, qui a coûté environ 500 millions de dollars, production et marketing compris, pourrait rapporter encore davantage, puisqu'il reste projeté sur des centaines d'écrans américains.

Ses réalisateurs, les frères Joe et Anthony Russo, avaient confié vendredi que ravir le record détenu depuis dix ans par James Cameron (2,789 milliards de dollars de recettes depuis sa sortie en 2009) serait "palpitant".

"James Cameron a toujours été une idole pour nous, il a nourri notre passion pour faire du cinéma depuis le début et être aussi proches d'un de ses grands films est vraiment spécial", avait déclaré Anthony Russo lors du festival Comi-Con à San Diego, grand rendez-vous de la pop culture.

"Si vous corrigez l'inflation, James Cameron détient encore le titre et il pourra en obtenir d'autres dès qu'il sortira un nouveau film", avait pour sa part souligné le président des studios Marvel, Kevin Feige, avant d'ajouter : "En attendant, +Avengers: Endgame+ est le plus grand film de tous les temps !"

Les deux films sont désormais au catalogue du groupe Disney, qui a racheté la Century Fox en mars.

Le quatrième et dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, truffé de combats spectaculaires, d'effets spéciaux, d'humour et de larmes, avait fait un démarrage en trombe dans le monde entier et notamment en Chine, où son succès ne s'est pas démenti.