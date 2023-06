Avec "Elémentaire", Pixar revient au cinéma pour une fable sur l'immigration

Après plusieurs années de déboires relatifs, Pixar revient sur les grands écrans avec "Elémentaire", un conte fantastique où l'immigration se retrouve en trame de fond.



Le film qui devait sortir vendredi aux Etats-Unis se déroule dans la ville d'Elément City, où les habitants sont constitués soit d'eau, de terre, de feu ou d'air. Chacun doit apprendre à vivre en bon voisinage avec les autres éléments, malgré leurs différences parfois... explosives.

L'histoire suit la romance à haut risque entre Flam, l'ardente fille d'un immigré dur à la tâche, et Flack, le fils plus indolent d'une riche famille hydraulique.



Tandis que leur romance est mise à l'épreuve par le leitmotiv de la ville -- "les éléments ne se mélangent pas" -- le film se veut une métaphore sur la question du racisme, des préjugés, et de l'assimilation.

Pour l'actrice Leah Lewis, qui prête sa voix à Flam dans la version anglaise du film, le fait que "leurs propres vies (soient) en jeu si Flack et Flam se rapprochent... c'est comme Roméo et Juliette".



"Ce film parle beaucoup de loyauté familiale, d'identité culturelle, et du fait de tomber amoureux pour la première fois", s'est enflammée l'actrice auprès de l'AFP lors de l'avant-première d'"Elémentaire" à Los Angeles.



Leah Lewis, comme beaucoup d'autres personnes impliquées dans "Elémentaire, a un lien particulier avec l'immigration. L'actrice a été adoptée bébé d'un orphelinat de Shanghai par des parents américains.



Mamoudou Athie, le Flack de la version anglaise, est né en Mauritanie et a obtenu la citoyenneté américaine il y a un peu plus d'un an, tandis que Ronnie del Carmen, qui incarne Brul Lumen, le père de Flam, a émigré des Philippines.



Plusieurs vedettes d'"Elémentaire" ont noté à quel point les thèmes du film étaient dans l'air du temps, au moment où l'immigration domine les débats aux Etats-Unis comme ailleurs.

Le message du film est "très visionnaire pour l'époque dans laquelle nous vivons", estime ainsi la comédienne Wendi McLendon-Covey, qui incarne Gale, un nuage violet.



"Elémentaire" arrive également à un moment critique pour Pixar.

Le studio, derrière certains des plus grands films d'animation comme "Toy Story" "Le monde de Némo", ou "Là-Haut", connaît une traversée du désert relative depuis quelques années.



"En avant", son dernier film original (non tiré d'une franchise) à sortir sur grand écran en 2020, a rapidement disparu des salles obscures en raison de l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Depuis, ses films suivants ont directement atterri sur la plateforme de streaming Disney+.



Pixar est revenu au cinéma l'été dernier avec "Buzz l'Eclair", mais le film dérivé de l'univers "Toy Story" a fait un four, et son réalisateur a fait partie des 75 employés du studio licenciés début juin dans le cadre d'un plan social plus large au sein de la maison mère Disney.

Pendant ce temps-là, les concurrents de Pixar font feu de tout bois.



"Spider-Man: Across The Spider-Verse", des studios Sony, règne en maître du box-office nord-américain actuellement, tandis que le "Super Mario" d'Universal est le plus gros succès de l'année avec 1,3 milliard de recettes.



Même l'Oscar 2023 du meilleur film d'animation, habituellement chasse gardée de Pixar, est revenu à Netflix et Guillermo del Toro pour sa version sombre de Pinocchio.

Ce n'est donc pas une surprise que Pixar mette le paquet avec "Elémentaire".

L'avant-première du film a eu lieu au festival de Cannes, dont il a marqué la clôture.

Mais les premières critiques peu amènes après cette projection à Cannes ont eu de quoi faire redescendre le studio sur terre.



Les responsables du studio espèrent cependant que les spectateurs réserveront un accueil plus chaleureux au film, qui s'est attiré des louanges pour son rendu des personnages d'eau et de feu.

La version française du film voit Adèle Exarchopoulos prêter sa voix à Flam, tandis que Vincent Lacoste incarne Flack.