Avant de mourir, Avicii a versé plusieurs millions d'euros à des associations

A 28 ans, le DJ suédois était à la tête d'une incroyable fortune de plusieurs dizaines de millions d'euros. Célèbre, sensible, l'artiste était également extrêmement généreux. Grâce à des tubes comme "Wake Me Up", "Hey Brother" et des concerts dans des boites de nuit à 200.000 € la soirée, la fortune d'Avicii est estimée à 70 millions d'euros. Avant sa mort, le jeune homme avait commencé à donner de grosses sommes à des associations caritatives.

Lors de sa tournée "House for Hunger" aux Etats-Unis, le DJ avait reçu un cachet de 800.000 euros. Il a tout reversé à l'association Feeding America, qui lutte contre la faim.

L'année suivante, il a remis un million d'euros à l'organisation d'aide suédoise Radiohjälpen. Avicii a déclaré dans une interview en 2013: "Je n'en avais pas vraiment besoin."

En 2015, il s'est attaqué aux problèmes de la traite des êtres humains et de la violence des gangs lorsqu'il a réalisé les vidéos de ses morceaux "For a Better Day" et "Pure Grinding". "Toutes les chansons ont une histoire que je voulais raconter", avait déclaré Avicii à l'époque. Avicii a également travaillé avec les plus grands noms de la musique électronique comme Coldplay, Robbie Williams, Rita Ora, Lenny Kravitz et Leona Lewis. Selon le magazine Forbes, il a gagné 19 millions de dollars lors d'une tournée mondiale en 2015. Il figurait parmi les artistes les mieux payés du monde.