Aux USA, le bilan du coronavirus franchit le seuil des 100 morts, l'ensemble des 50 Etats touchés

Le bilan du coronavirus a franchi le seuil des 100 morts et 6420 cas aux Etats-Unis mardi, la maladie Covid-19 atteignant les 50 Etats, Washington, D.C., et Porto Rico, selon les autorités. Au moins 107 décès ont été enregistrés dans le pays jusqu’à mardi soir alors que les Etats s’empressent à ralentir la propagation de la pandémie en fermant les restaurants, les bars, les gymnases. Le plus grand nombre de morts a été déploré dans l’Etat de Washington, où 53 personnes sont décédées, notamment dans le comté de King, dont dépend la ville de Seattle. En termes du nombre de contaminations, l’Etat de New York enregistre le bilan le plus lourd, avec 1374 cas confirmés, notamment dans la ville de New York qui compte 644 cas confirmés. La Virginie occidentale a été le dernier Etat à signaler son premier cas de contamination, mardi, ce qui fait que le virus a atteint désormais l’ensemble des 50 Etats du pays, en plus de la capitale fédérale Washington et de Porto Rico.

Dans le monde du sport américain, la star du basket-ball Kevin Durant faisait partie des quatre joueurs des Brooklyn Nets qui ont été testés positifs au Covid-19 mardi. Dans une déclaration à "The Athletic", Durant a assuré se sentir bien et a exhorté le public à "être prudent, prendre soin de soi et se mettre en isolement".

De son côté, le sénateur républicain du Colorado Cory Gardner a annoncé qu'il s'isolait après être entré en contact avec un résident du Colorado ayant visité Washington D.C., et qui a été plus tard testé positif pour le coronavirus. "Bien que je ne montre aucun symptôme pour le moment, j'ai pris la décision de m'isoler par précaution avec une date effective du 11 mars sur recommandation du département de la santé du comté de Tri", a-t-il déclaré.

Au moins 10 membres du Congrès, dont les sénateurs républicains Ted Cruz, du Texas, Lindsey Graham, de Caroline du Sud, Rick Scott, de Floride, et le représentant Matt Gaetz, de Floride, ont également annoncé leur intention de s’isoler au milieu de la pandémie en cours, bien que personne parmi eux n’a été testé positif.