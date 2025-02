Au moins 40 enfants tués au Soudan en 3 jours, dénonce l'Unicef

Au moins 40 enfants auraient été tués en trois jours lors de bombardements dans plusieurs régions du Soudan, a dénoncé l'Unicef mercredi, y voyant une illustration "saisissante" des menaces qui pèsent sur les plus jeunes dans le pays en guerre.



"Au moins 40 enfants auraient été tués en seulement trois jours dans trois zones séparées du pays. C'est une illustration saisissante des menaces dévastatrices et grandissantes auxquelles font face les enfants du Soudan", a déclaré la représentante de l'agence onusienne dans le pays Annmarie Swai dans un communiqué.



Elle a spécifiquement fait référence à des frappes contre Kadugli, capitale du Kordofan-Sud lundi, qui "ont tué 21 enfants et mutilé 29 autres". Ainsi que d'informations faisant état d'au moins 11 enfants tués dans le bombardement d'un marché aux bestiaux à El-Facher, capitale du Darfour-Nord, et de huit autres enfants tués lors d'une frappe contre un marché proche de Khartoum samedi.



Depuis avril 2023, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) sont en guerre contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. "Malheureusement, il est rare que plus de quelques jours passent sans que nouvelles informations fassent état d'enfants tués ou blessés", a déploré Annmarie Swai.



L'ONU a répertorié plus de 900 "graves violations" commises contre des enfants entre juin et décembre 2024, principalement des enfants tués ou blessés, surtout au Darfour, à Khartoum et dans l'Etat d'Al-Jazira.



"Les enfants du Soudan payent le prix ultime de combats incessants", a dénoncé la représentante de l'Unicef, appelant une nouvelle fois les belligérants à respecter le droit humanitaire international, à protéger les enfants et à cesser les hostilités.