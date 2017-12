Attijariwafa bank inaugure un troisième centre Dar Al Moukawil à El Jadida

Dans le cadre de sa démarche inédite d’accompagnement des très petites entreprises par des services non financiers, Attijariwafa bank poursuit le déploiement de ses centres spécialisés Dar Al Moukawil et c’est la ville d’El Jadida qui accueille le troisième centre après Aït Melloul et Tanger.

Dans le cadre de cet événement, plusieurs conventions ont été nouées pour confirmer la volonté d’Attijariwafa bank et de ses partenaires, de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération du développement des TPE.

En effet, en matière de financement, la convention avec la Caisse centrale de garantie a pour objectif le déploiement de la nouvelle version automatisée de «Damane Express» destiné à garantir les crédits bancaires d’investissement, d’exploitation et les crédits-bails dont le montant ne dépasse pas 1 million de DH en faveur des entreprises en création ou en développement.

Deux autres conventions ont été également signées avec l’ANAPEC et le réseau d’entrepreneures femmes «Al Moukawila » pour soutenir les TPE de la région. A travers ces conventions, Attijariwafa bank veillera à accompagner les TPE orientées par ces partenaires dans leur développement, mise à niveau et modernisation en leur donnant accès aux centres Dar Al Moukawil et aux divers services offerts par ces derniers, notamment l’information, la formation, l’expertise de conseillers dédiés, la plateforme de mise en relation, ainsi qu’une offre de produits et services adaptés.

Pour rappel, Dar Al Moukawil est un concept exclusif dédié à l’accompagnement des TPE qui vient enrichir les services de la plateforme web gratuite Daralmoukawil.com lancée il y a plus d’un an.

Il est à rappeler qu’en juin 2016, Attijariwafa bank a mis en service l’espace digital Daralmoukawil.com, pour donner accès aux petites entreprises et aux porteurs de projets, à des formations et des informations dans tous les domaines liés à l’entrepreneuriat. Elle permet aussi des mises en relation avec des partenaires potentiels et des experts afin de les aider à entreprendre sereinement et à améliorer la gestion de l’entreprise. Daralmoukawil.com c’est aussi une vaste base de données, vidéos, documents, modèles, guides, cours en ligne et webinaires mis gracieusement à la disposition des petites entreprises.

Aujourd’hui, la plateforme web Daralamoukawil.com s’enrichit par des structures physiques dédiées, qui proposent aux TPE des prestations personnalisées et sur-mesure d’information, de formation et de mise en relation fournies par des conseillers spécialisés. Les centres « Dar Al Moukawil » se proposent comme centres d’expertise, d’accompagnement et de conseil, notamment pour la création de l’entreprise, le développement de projets, l’accès aux marchés, ou encore l’activation des mécanismes de l’Etat dédiés au soutien des TPE, etc.

Avec l’ouverture de ce 3e centre, l’engagement d’Attijariwafa bank aux côtés des TPE s’enrichit d’une preuve supplémentaire de proximité renouvelant ainsi son soutien pour ce segment porteur de valeur socioéconomique et d’employabilité pour le Maroc.