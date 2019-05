Atlanta Assurances active sa plateforme internet d’entraide sociale

La compagnie Atlanta Assurances a procédé, lundi à Casablanca, au lancement de sa plateforme en ligne "Nt3awnou", visant à mettre en relation les associations et les bénévoles pour soutenir les uns et activer l'engagement social des autres.

S'exprimant lors d'une conférence de presse de lancement de cette nouvelle initiative sociale, Fatima Zahra Bensalah, administrateur directeur général d'Atlanta Assurances, a indiqué que cette plateforme innovante, 100% solidaire et accessible sur "www.nt3awnou.ma", est une réponse concrète aux attentes des Marocains, faisant savoir que d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2016, plus de 130.000 associations sont répertoriées au Maroc et avec "Nt3awnou" la compagnie ambitionne d'activer la solidarité sociale.

Mettant en avant l'engagement d'Atlanta Assurances auprès des associations à travers le mécénat, le don, le sponsoring et le bénévolat, Fatima Zahra Bensalah a souligné que "Nt3awnou" s'inscrit dans la continuité de son historique citoyen tout en épousant sa stratégie globale d'entreprise axée sur l'innovation.

"Le bénévolat séduit plus d'un, mais malheureusement le temps d'un citoyen actif ne permet souvent pas un engagement durable ou contraignant", a relevé Fatima Zahra Bensalah, notant que l'idée est de motiver le citoyen marocain à activer son engagement social de manière facile et non contraignante.

"Nt3awnou" conçoit le bénévolat comme étant un acte volontaire qui procure du bonheur et qui rime avec la participation au vivre-mieux, a t-elle ajouté.

Par ailleurs, l'administrateur directeur général d'Atlanta Assurances a fait savoir, qu'au-delà d'une plateforme virtuelle, "Nt3awnou" est une équipe qui travaille notamment pour contacter les associations, déceler leurs besoins, les promouvoir auprès du grand public et suivre la réalisation des actions et l'engagement des bénévoles.

Atlanta Assurances, a poursuivi Fatima Zahra Bensalah, compte, aussi, lancer un programme de formation au profit des associations, afin de leur permettre de se perfectionner dans l'accomplissement de leur travail associatif et d’atteindre leurs objectifs, relevant qu'un sondage sera effectué auprès des associations bénéficiaires, inscrites sur la plateforme, pour déceler les différents besoins en formation.

En outre, la plateforme en ligne met également à la disposition des associations dans sa rubrique "Pratique" plusieurs sujets pratiques dont la gestion des instances associatives, la démarche de la demande de l'utilité publique et comment faire appel à la générosité publique. Cette rubrique contiendra également des textes de loi et les actualités en relation avec l'associatif, la solidarité et le bénévolat.

Filiale du groupe Holmarcom et cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2007, Atlanta Assurances est une compagnie d'assurances de la place et qui s'est installée, dans le cadre de son développement, à Abidjan en 2017 à travers sa filiale Atlanta Côte d'Ivoire Non-Vie.

Labellisée pour la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la compagnie a le statut de partenaire leader du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et œuvre continuellement pour respecter les dix principes du pacte mondial.