Atelier à Rabat pour renforcer les capacités en matière de gestion du patrimoine culturel

Un atelier national pour renforcer et qualifier les capacités en matière de gestion du patrimoine culturel inscrit au patrimoine mondial aura lieu les 14 et 15 novembre à Rabat, en coordination avec la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - département de la Culture - a indiqué mercredi, dans un communiqué, que cet atelier portera sur les moyens de préserver la valeur globale exceptionnelle des sites nationaux inscrits au patrimoine mondial, à la lumière des défis que pose l’équilibre entre les questions de croissance et de développement urbain et le devoir de préserver le patrimoine architectural ancestral.

Premier de son genre au Maroc, cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour développer les compétences nationales, en particulier les services publics concernés par la gestion territoriale en lien avec les sites et monuments architecturaux, et ce, en vue d'unifier les visions de tous les acteurs concernés par l'aménagement urbanistique et la préservation du patrimoine, précise le communiqué. Cet atelier sera encadré par des experts nationaux et internationaux qui examineront exhaustivement plusieurs questions, notamment les études d’impact sur le patrimoine culturel avant la réalisation des projets, selon la même source.