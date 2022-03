Atalaya : La position du Royaume du Maroc sur la question du Sahara bénéficie d’un important soutien international

La position du Royaume du Maroc sur la question du Sahara, basée sur l'autonomie sous souveraineté marocaine, bénéficie d’un "important soutien international", souligne, jeudi, le magazine espagnol "Atalayar".



Des pays importants comme les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Emirats arabes unis réaffirment leur appui continu au Maroc dans son approche politique pour résoudre ce conflit régional, écrit la revue espagnole spécialisée dans les affaires du Maghreb.



Washington, par la voix de sa sous-secrétaire d’Etat, Wendy Sherman, a réitéré, depuis Rabat, la position des Etats-Unis en faveur du Maroc, qualifiant la proposition marocaine d’autonomie de "sérieuse, crédible et réaliste", fait noter l’auteur de l’article.



Mme Sherman a également mis en avant le rôle du Maroc "dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région", affirme "Atalayar".



Tout en mettant l’accent sur l’importance de la visite de Mme Sherman au Maroc pour soutenir la position du Royaume sur son Sahara, le magazine relève que la thèse défendue par les séparatistes du polisario "ne bénéficie d'aucun soutien international", contrairement au plan d’autonomie "largement reconnu et appuyé" par la communauté internationale.