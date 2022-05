Assurances : Le résultat net progresse en 2021

Le secteur des assurances a marqué une dynamique positive en 2021 avec un résultat net en progression de 31,4% à 4,2 milliards de dirhams (MMDH), indique l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).



Cette dynamique a été boostée principalement par la croissance des produits nets de placements avec +34,4% (+2,2 MMDH), précise l’ACAPS dans un document sur la situation du secteur des assurances et de réassurance au titre de l'année 2021.



De leur côté, les placements affectés des entreprises d’assurances et de réassurance se sont appréciés à fin 2021 de 7% pour s’établir à 196,2 MMDH en valeur d’inventaire contre 183,4 MMDH à fin 2020, soit 73,1% de l’actif total des entreprises d’assurances et de réassurance.



Les fonds propres des entreprises d’assurances et de réassurance ont continué, quant à eux, sur leur trend haussier et gagné 1,2 MMDH pour atteindre 44,5 MMDH, relève l'Autorité.

Cette augmentation est principalement portée par les assureurs directs, dont les fonds propres se sont élevés à 41,3 MMDH, en progression de 2,9%, explique la même source.