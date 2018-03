Association des Amis du Val d'Ifrane : Participation active à la campagne " Nettoyons la Terre "

L'Association des Amis du Val d'Ifrane s'est inscrite depuis trois ans déjà à l'une des plus grandes campagnes communautaires de défense de l'environnement au monde, celle de " Nettoyons la Terre ".

Cette année encore, elle s'associera aux quelque 35 millions de bénévoles dans 120 pays à travers le monde qui prennent des mesures de protection de l'environnement à l'appui de 2010 l'Année internationale de la biodiversité.

Grâce à " Nettoyons la Terre ", nous pouvons travailler de façon pratique et positive à la conservation de la biodiversité, ce riche réseau de formes de vie dont, tous, nous dépendons. En effet, " la biodiversité, c'est la vie. Nous dépendons de la survie de ces millions d'autres espèces animales et végétales pour notre alimentation, notre carburant, nos médicaments et notre plaisir. "

Le thème retenu pour la campagne de cette année 2010 est : "Les communautés : leur entretien de la nature " et nous demandons aux gens de reconnaître à quel point nous sommes tous étroitement liés et de se joindre à nous pour protéger et défendre cette essentielle diversité dans notre milieu local. "

En tant que membre de " Nettoyons la Terre ", l'Association des Amis du Val d'Ifrane se propose de célébrer l'Année internationale de la biodiversité en organisant une série de campagnes de nettoyage et de sensibilisation dans la ville d'Ifrane et le long du Val d'Ifrane en vue de contribuer à la préservation de la biodiversité locale très riche et variée. Elle fait donc appel à toute la collectivité de la ville et à ses visiteurs et estivants pour qu'ils se joignent à elle et l'aident à protéger l'environnement local.

Le président et fondateur de " Nettoyons la Terre ", Ian Kiernan a déclaré à ce propos que "L'Association des Amis du Val d'Ifrane jouera un rôle fondamental lors de la campagne " Nettoyons la Terre de 2010 ".

Pour lui, " c'est formidable d'apprendre que cette Association fera partie de la campagne " Nettoyons la Terre " de cette année encore. Il ne fait aucun doute que les activités mises en route pour la campagne seront propices à la protection de la ville d'Ifrane, du Val d'Ifrane et de l'environnement pour les générations futures ".

" Nous devons travailler ensemble à l'appui de la biodiversité dans des activités apportant des résultats positifs à un effort d'envergure mondiale. Je veux espérer que tous œuvrent au nettoyage de notre environnement, aidant ainsi à protéger nos précieuses espèces animales et végétales. "

" Nettoyons la Terre " a vu le jour à Sydney en Australie, en 1993, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

La campagne annuelle réunit des ONG, les associations locales, écoles, gouvernements, entreprises et particuliers dans des activités destinées, à l'échelle locale, à améliorer la qualité de l'eau, nettoyer les rues, parcs, cours d'eau et les forêts et à sensibiliser les enfants à l'environnement.



Pour de plus amples renseignements sur cette initiative appelez le 06.60.54.59.75 ou envoyez un e-mail à medrihem@gmail.com.