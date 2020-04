Assistance aux familles de nos compatriotes décédés en France et en Belgique

Suite aux différentes mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du Covid-19, notamment l’impossibilité provisoire de rapatriement des corps des défunts pour être inhumés sur le territoire marocain, l’ambassade du Royaume annonce, vendredi, "un accompagnement" et "une assistance" aux familles des Marocains décédés du coronavirus en France.

"Cette assistance se traduit par un soutien financier aux plus démunis des concitoyens pour leur assurer les conditions d'inhumation dans les carrés musulmans réservés par les autorités françaises", a précisé l’ambassade du Royaume dans un communiqué transmis à la MAP.

Les familles des défunts sont priées d’approcher les consuls généraux du Royaume du Maroc de leurs circonscriptions consulaires pour s’enquérir des modalités de l’assistance mise en place, a indiqué la même source.

"L’ambassade et les consulats généraux du Royaume du Maroc en France invitent, dans ces moments difficiles, les concitoyens à s’inscrire dans un esprit de responsabilité et de coopération avec les différentes autorités et acteurs français impliqués dans les procédures d’inhumation spécifiques liées à l’épidémie du Covid-19", souligne-t-on de même source.

Pour sa part, l’ambassade du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg a indiqué, vendredi, avoir mis en place des mesures visant à apporter assistance aux familles des Marocains décédés sur le territoire belge.

«Suite aux différentes mesures prises pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19, notamment l’impossibilité de rapatriement des corps des défunts pour être inhumés à la mère patrie, l’ambassade du Royaume du Maroc en Belgique informe les citoyennes et citoyens marocains résidant en territoire belge qu’il a été décidé d’apporter toute l’aide et l’appui nécessaires aux familles des Marocains décédés pour inhumer les défunts dans les cimetières ou espaces réservés aux musulmans en Belgique», affirme l’ambassade dans un communiqué.

Cette aide consiste en la prise en charge des frais d’obsèques pour les démunis et les personnes décédées n’ayant pas souscris à des assurances, précise la même source.

L’ambassade du Maroc appelle les citoyennes et les citoyens marocains à faire preuve de «compréhension en ces moments exceptionnels que nous traversons tous et à s’inscrire dans un esprit de solidarité, d’entraide, de responsabilité et de patriotisme ».

Elle exhorte également les membres de la communauté à respecter les règles et recommandations des autorités belges, en réitérant sa disposition et celle des consulats généraux du Royaume à maintenir le contact et les canaux de communication et à poursuivre l’action solidaire pour faire face à la pandémie.