Assilah à l'heure de la 4è édition de l'Académie méditerranéenne des jeunes

La 4è édition de l'Académie méditerranéenne des jeunes s'est ouverte, mercredi à Assilah, l'occasion de débattre de plusieurs questions en relation avec les transformations numériques, l'intelligence artificielle (IA), les droits de l'Homme et les défis climatiques.



Organisée par le Forum méditerranéen des jeunes au Maroc, l'Association Initiatives citoyennes "Bawsala" et l'Association volontaire au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Jeunesse), avec le soutien du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, la délégation interministérielle aux droits de l'Homme, le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb et le bureau du Conseil de l'Europe au Maroc, cette rencontre réunit 150 jeunes issus des pays méditerranéens, ainsi que des experts, des universitaires, et des représentants d'organisations internationales et des secteurs gouvernementaux.



Cet événement, organisé en coordination avec la Faculté des Sciences de l'éducation (FSE) de Rabat, la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Fondation du Forum d'Assilah et la commune d'Assilah, vise à promouvoir les interactions entre les jeunes et à les doter des compétences et connaissances nécessaires, afin de contribuer de manière efficace au développement durable.



S’exprimant à cette occasion, le coordinateur général du Forum méditerranéen des jeunes, Yassine Isbouia, a indiqué que l'Académie a choisi pour sa 4è édition d'aborder les transformations et les défis liés aux avancées des technologies numériques, ainsi que leurs dimensions humaines, sociales, économiques, juridiques et éthiques, soulignant que "cette période, malgré les opportunités prometteuses qu'elle offre aux jeunes avec la révolution de l'intelligence artificielle, demeure associée à plusieurs transformations majeures qui créent de nouveaux défis".



"Bien que la société civile se réjouisse des nouvelles possibilités d'amélioration de ses performances et de son efficacité, grâce à la révolution technologique et l'IA, ce même facteur devient une menace pour l'intelligence humaine au niveau du travail, de l'économie et même des relations sociales et communicationnelles, sans oublier l'aspect éthique", a-t-il ajouté.



M. Isbouia a, en outre, relevé que le Forum éditerranéen des jeunes oeuvre, depuis vingt ans, à accompagner les grandes questions de la jeunesse, à travers ses différents programmes, dans le but de doter les jeunes des compétences et outils nécessaires pour devenir des acteurs actifs dans la construction de la société à l'échelle locale, nationale et internationale.



Pour sa part, la cheffe du Bureau du Conseil de l'Europe à Rabat, Carmen Morte Gomez, a souligné que le Conseil de l'Europe participe à ce forum via le Centre Nord-Sud, précisant que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des domaines d'intérêt du Conseil de l'Europe qui travaille avec la société civile intéressée par les questions de la jeunesse, tant en Europe qu'en Afrique, avec des centres dédiés au partage des expériences et des compétences avec les jeunes africains.



Les intervenants ont, pour leur part, souligné que les jeunes sont invités à s'approprier les mécanismes leur permettant de participer à l'élaboration de politiques répondant aux défis liés aux nouvelles technologies, aux changements et à la résilience climatique, à la participation démocratique et aux droits de l'Homme.



L'Académie constitue une occasion pour réfléchir aux conditions des jeunes en situation de NEET (ni en emploi, ni aux études, ni en formation), en discutant des raisons de leur retrait des systèmes traditionnels d'éducation et d'emploi, des défis auxquels ils sont confrontés, et des stratégies à mettre en place pour renforcer leur insertion, et en examinant l'avenir de la société civile numérique et le rôle de l'intelligence artificielle dans la réalisation du changement social.



Les débats seront axés sur "la communication numérique, les réseaux sociaux, l'éducation aux médias et la justice numérique", "les transformations numériques: leur impact sur l'avenir des jeunes et de leurs communautés", et "les défis climatiques et la justice sociale".



Au programme de cet événement, qui se poursuivra jusqu'au 27 juillet, figurent des ateliers de formation sur l'innovation et la numérisation, l'entrepreneuriat, la participation démocratique, l'éducation aux droits de l'homme, la lutte contre le discours de haine dans la sphère numérique, et le tourisme culturel écologique pour les jeunes seront également organisés, en plus de l'organisation d'un tour cycliste dans la ville d'Assilah.