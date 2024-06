Après le débat, Biden en campagne pour tâcher de corriger le tir 

Le président américain Joe Biden devait repartir en campagne vendredi, avec la lourde tâche de corriger le tir après un débat présidentiel qui a tourné, au moins sur la forme, à l'avantage de son rival républicain Donald Trump. Le démocrate de 81 ans avait, dès jeudi soir, pris la direction de la Caroline du Nord, pour un meeting dans cet Etat du sud-est qu'il estime pouvoir renverser en sa faveur en novembre, et où il devait être accompagné de son épouse Jill Biden.



Dans la foulée, il ira lever des fonds à New York puis dans les Hamptons, une très chic zone de villégiature non loin. Son rival de 78 ans devait être lui vendredi à Chesapeake, dans l'Etat de Virginie (centre-est). Donald Trump devait, selon son équipe de campagne, expliquer comment "renverser les effets de la présidence ratée" de son rival, dont il n'a jamais accepté la victoire en 2020. Si Joe Biden espérait prendre de l'élan lors du meeting de jeudi soir à Atlanta (Géorgie, sud-est), de l'avis de tous les experts, c'est raté.



Lors d'une confrontation parfois franchement hargneuse, le démocrate a bien essayé de pousser son adversaire dans ses retranchements, et de vanter son bilan ainsi que sa vision de l'Amérique. Mais ses propos sont souvent tombés à plat, la faute à une élocution particulièrement embrouillée, qui a remis au premier plan les inquiétudes sur son âge, y compris au sein du Parti démocrate.



La vice-présidente Kamala Harris elle-même a reconnu que Joe Biden avait fait un début "laborieux" lors du débat, mais estimé qu'il avait fini "en force". Les soutiens du démocrate veulent croire, du moins publiquement, que d'ici novembre les Américains oublieront cette contre-performance sur la forme, pour se rallier, selon les mots de la présidente de son équipe de campagne Jen O'Malley Dillon, à "la vision positive et victorieuse" du démocrate pour l'avenir. Le président octogénaire ne sera évidemment pas le seul à la manoeuvre.



Kamala Harris, envoyée au front dès jeudi soir pour limiter la casse après le débat, devait rendre vendredi dans le Nevada, un Etat qui sera très disputé en novembre, et où la colistière de Joe Biden fera sa cinquième visite depuis le début de l'année. La démocrate de 59 ans, qui fait vigoureusement campagne à travers tout le pays, cherchera à "mettre en valeur les enjeux de l'élection pour les électeurs hispaniques", selon un communiqué.



Le président américain peut même compter - si l'on peut dire - sur le secours d'un Jedi. Mark Hamill, acteur qui a incarné Luke Skywalker dans les films "Star Wars", et fervent partisan du candidat démocrate, a écrit sur X: "Une soirée ratée ne change rien au fait que le gars d'avant est un repris de justice, un menteur en série et un violeur reconnu qui n'a pas la compétence requise pour aucun mandat. Point final."