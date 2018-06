Approbation de la demande d’adhésion du Royaume au Statut de partenaire pour la démocratie locale

Le Bureau du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux (CPLR) du Conseil de l’Europe, réuni la semaine dernière à Strasbourg, a approuvé l’octroi au Maroc du Statut de partenaire pour la démocratie locale, indique lundi un communiqué du Consulat général du Royaume à Strasbourg.

Créé par le Congrès en 2014, ce statut s’inscrit dans le cadre de la politique de voisinage du Conseil de l’Europe et offre aux pays de la rive Sud de la Méditerranée un cadre privilégié de dialogue institutionnel avec leurs homologues européens.

Cette approbation vient confirmer «la teneur du partenariat liant le Maroc et le Conseil de l’Europe, inscrit depuis son lancement dans une dynamique évolutive et qui n’a cessé d’emprunter une trajectoire ascendante lui permettant de s’enrichir et de se renforcer», selon le communiqué du Consulat général du Maroc à Strasbourg.

La présidente du CPLR, Gudrun Mosler Törnström, a rappelé à cette occasion que «le Royaume du Maroc est un partenaire de longue date du Conseil de l’Europe et participe à plusieurs de ses instances telles que la Commission de Venise, le Centre Nord-Sud, le Groupe Pompidou et l’Assemblée parlementaire».

«En rejoignant notre assemblée d’élus locaux et régionaux, les autorités marocaines confirment leur volonté d’ancrer la démocratie locale marocaine dans les valeurs du Conseil de l’Europe et dans les principes de la Charte européenne de l’autonomie locale», a-t-elle affirmé.

Le Maroc, «fort de son engagement irréversible en faveur du développement de la démocratie locale et la consolidation de l’édifice décentralisé basé sur ses spécificités institutionnelles et culturelles», s’engage à travers ce statut à «continuer à développer son processus de décentralisation et de régionalisation impulsé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui vise non seulement l’approfondissement de la démocratie locale, largement participative, mais constitue également un levier pour consacrer les régions en tant qu’acteurs privilégiés dans le développement global intégré durable et surtout inclusif du Maroc», souligne le communiqué.

Le Maroc est le premier pays de la rive Sud de la Méditerranée à avoir formulé une demande d’adhésion à cette instance pana-européenne, fait remarquer la même source, précisant que la demande marocaine a été adressée le 30 mai 2018 à la présidente du CPLR par le ministre de l’Intérieur, le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et le président de l’Association des régions du Maroc (ARM).

Le projet de résolution propose l’octroi du statut au Royaume du Maroc avec l’attribution à la délégation marocaine de 6 sièges de représentants et de 6 sièges de suppléants. Ce texte sera soumis pour adoption à la 35ème Session du Congrès qui se tiendra à Strasbourg du 6 au 8 novembre 2018.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est l'Assemblée politique paneuropéenne représentant les autorités locales et régionales des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe et qui compte plus de 200.000 collectivités locales et régionales.