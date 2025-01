Appel pour une approche scientifique et juridique bien réfléchie dans l'élaboration du nouveau Code de la famille

Un parterre d’universitaires, d’experts, de juristes et de chercheurs ont appelé, mardi à Rabat, à faire prévaloir une approche scientifique et juridique bien réfléchie dans l'élaboration des dispositions que devra contenir le nouveau Code de la famille, afin d’en garantir la clarté et l’assimilation nécessaires.



Intervenant dans le cadre d'une table-ronde sur la révision du Code de la famille, ils ont été unanimes à souligner la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger ce processus de réforme contre toute dérive ou déviation.



Espace de dialogue, de débat scientifique et d'échange de connaissances et lieu où se construit un savoir nécessaire à la pérennité de la société et de la culture marocaines, l’université s’attribue aussi pour fonction d'approfondir la réflexion sur les propositions de réforme du Code de la famille, ont relevé les participants à cette rencontre initiée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, en partenariat avec l’association régionale de l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) à Salé et la Fondation "Razan" pour les études stratégiques sur la famille et la société.



Appelant à une pleine adhésion des académiciens, toutes disciplines confondues, au débat scientifique autour de la réforme du Code de la famille, les intervenants ont estimé que cet engagement collectif ne manquera pas de prémunir la société contre tout discours stérile en rupture avec les valeurs authentiques et l’identité marocaines.



Sur ce registre, ils ont mis l’accent sur l'intérêt porté par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat aux études relatives à la famille sous ses divers angles d'un point de vue scientifique et académique, notamment les départements de psychologie, de sociologie et des études islamiques et des sciences de la Charia, relevant que la faculté abrite un centre dédié aux études sur la famille, prônant une approche holistique lui permettant de se positionner comme une passerelle entre ces différentes disciplines.



Après avoir souligné la nécessité de faire prévaloir une démarche académique approfondie quant au traitement des questions de la famille, tout en ayant à l'esprit les avantages qu'offre l'approche empirique, ils ont expliqué que l'université peut apporter des réponses favorables à la stabilité de la famille marocaine sous différentes dimensions.



Ils ont, par ailleurs, plaidé pour l'adoption d'une méthodologie académique et pédagogique bien définie qui canalise les différentes approches en vue de prévenir les contrevérités qui peuvent être véhiculées lors des débats publics au sujet des questions inhérentes à la société et plus particulièrement à la réforme du Code de la famille.



Cette table-ronde a été marquée par la présentation des différentes étapes franchies par le chantier de réforme du Code de la Famille. Elle intervient pour approfondir la réflexion autour des propositions de réforme du Code de la famille et mettre en avant l'adhésion de l'université à ce débat, avec pour finalité de corriger un ensemble de contrevérités se rapportant à ces propositions d’amendements.