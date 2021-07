Appel aux citoyens de plus de 40 ans et atteints de maladies chroniques à se faire vacciner

Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé Tayeb Hamdi a appelé, jeudi, les citoyens de plus de 40 ans et atteints de maladies chroniques à se faire vacciner "le plus tôt possible".



M. Hamdi a invité cette catégorie de citoyens qui ont raté leur vaccination à se rattraper dans les plus brefs délais, car "la vaccination vous sauve la vie, réduit le risque de transmettre le virus à votre entourage et au reste de la population".



Selon le chercheur, le variant Delta a provoqué en Grande-Bretagne et en Russie une recrudescence de la Covid-19.



Ainsi, plus de 66% de la population au Royaume Uni a reçu au moins une dose (plus de 50% les deux doses) contre seulement 15% de la population en Russie, a-t-il souligné, relevant que la Grande Bretagne enregistre 6, 8 à 10 décès par jour alors qu'en Russie le bilan atteint 600 à 700 décès quotidiennement.



Le vaccin protège contre la maladie, ses formes graves et les décès, a-t-il affirmé, notant que la vaccination réduit la transmission du virus. "Les personnes non vaccinées transmettent 12 fois plus le virus que celles vaccinées", a-t-il précisé.



Environ 99,2% des décès récents dus à la Covid-19 aux Etats-Unis concernaient des personnes non vaccinées, selon Anthony Fauci, grand spécialiste américain des maladies infectieuses.