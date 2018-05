Appel à promouvoir le henné à Zagora

Les participants à un séminaire organisé, mardi, à Zagora ont appelé à promouvoir davantage les programmes de renforcement des capacités des organisations professionnelles et des producteurs du henné. Les intervenants ont également recommandé d’accompagner et d’appuyer financièrement dans la cadre du Plan Maroc Vert (PMV) les initiatives des jeunes agriculteurs qui commercialisent le henné via Internet.

Les recommandations issues de cette rencontre, initiée par la Chambre d'agriculture de la région Drâa-Tafilalet, insistent aussi sur la nécessité de promouvoir davantage la femme rurale et les coopératives féminines œuvrant dans le secteur et d’examiner la possibilité de mise en place des unités modernes de séchage du henné.

Organisé dans le cadre du pilier II du PMV, le séminaire a pour objectifs de sensibiliser les producteurs sur l’importance d’acquérir de nouvelles techniques à même de valoriser ce produit de terroir et d’améliorer la production.

Une centaine de personnes représentant les coopératives et les associations actives dans ce secteur au niveau de Drâa-Tafilalet ont participé à cette rencontre scientifique initiée en collaboration avec l’Office national du conseil agricole (ONCA) et l’Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate (ORMVAO). La culture du henné dans la province de Zagora s’étend sur une superficie d’environ 1380 hectares et la production en 2017 était de 4200 tonnes.