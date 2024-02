Appel à promouvoir la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales

Les participants aux Assises "Sciences humaines et sociales : enjeux et perspectives", ont appelé, jeudi à Rabat, à promouvoir la politique de recherche en sciences humaines et sociales et à renforcer les capacités des chercheurs.



Les intervenants à la clôture de ces Assises de deux jours ont également appelé à reconsidérer la politique d'édition, de diffusion et de production scientifiques, à travers la consolidation de l'édition académique et institutionnelle, la mise en place d’un système d’évaluation et d'encadrement des recherches doctorales, et l’instauration de règles scientifiques qui garantissent la qualité de la production.



A cette occasion, Rahma Bourqia, membre de l'Académie du Royaume, ayant présidé cette cérémonie de clôture, a indiqué que les participants ont formulé plusieurs recommandations, visant le développement de ces sciences.



Ces propositions viennent enrichir les différents travaux, rapports et évaluations sur les moyens à même de faire progresser ces disciplines à la lumière d'une université de plus en plus ouverte dans un monde en mutation, a-t-elle dit.



Lors de sa présentation des recommandations, elle a précisé que les participants ont également souligné l’impératif de se pencher sur les problématiques liées à l'encadrement scientifique au sein des universités et les conditions de production scientifique en sciences humaines et sociales, affirmant que ces problématiques empêchent la communauté scientifique de devenir une société du savoir, capable de diriger l’innovation et de s’engager dans une recherche scientifique de qualité.



En outre, Mme Bourqia a appelé à accorder plus d'intérêt aux enseignants-chercheurs et à leur production, tout en œuvrant à la révision du système de promotion de cette catégorie.

Ces Assises ont été l’occasion pour les participants d'aborder les défis auxquels ces disciplines sont confrontées et de proposer des pistes de réflexion et de recherche, le but étant de repositionner le processus de développement de ces sciences à l'université aussi bien au niveau de la formation que de la recherche, a-t-elle poursuivi.



Réunissant une pléiade d’experts marocains et étrangers, ces Assises (7-8 février) ont eu pour objectif de mener une réflexion sur l’état des lieux de ces disciplines et leurs portées, à la lumière de leurs évolutions théoriques et conceptuelles, en rapport avec les enjeux et les défis auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines, en général, et la société marocaine en particulier.



Les séances plénières ont abordé des thématiques générales liées aux sciences sociales dans leur rapport au numérique, à la pensée philosophique, à l'interdisciplinarité ou encore à leur rôle dans la société. Les ateliers, eux, ont essentiellement porté sur la situation des sciences humaines et sociales dans le contexte marocain pour en dresser l'état des lieux et faire un bilan de la production des chercheurs au Maroc.