Appel à la promotion de la culture entrepreneuriale chez les Marocains du monde

Le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a appelé, mercredi, à la promotion de la culture entrepreneuriale parmi les Marocains résidant à l’étranger (MRE) et valoriser leur contribution à l'économie nationale.

En réponse à une question orale sur "Le rôle des MRE dans le développement national" présentée par le Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme au sein de la Chambre des conseillers, il a relevé la signature d’un accord avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour la création de la "13ème région" visant la promotion de la culture entrepreneuriale chez les Marocains du monde et leur accompagnement dans ce domaine.

Le ministre délégué a, dans ce sens, souligné qu'il est impossible de concevoir une dynamique économique sans la contribution des MRE, qui comptent 5 millions de personnes, notant qu'en plus des ressources financières, les Marocains du monde sont une valeur ajoutée pour tout projet sociétal, vu les connaissances et l'expérience qu'ils ont acquis dans les pays de résidence.

Les travaux pour la mise en place de la "13ème région" sont en cours, a fait savoir le ministre, ajoutant que des tournées sont prévues dans plusieurs pays, le but étant de former une élite constituée de Marocains qui participeront dans l'avenir à la prise de décision au niveau de l’économie nationale.

Par ailleurs, Abdelkrim Benatiq a rappelé que les transferts des MRE s'élevaient à 62 MMDH, soit 7% de la contribution au produit intérieur brut, alors que leurs dépôts dans les banques nationales sont d'environ 21%.

L'initiative de la "13e région" qui prend la forme d'un portail de bases de données interactif, permet aux MRE de suivre le développement économique du pays et les informe des changements économiques, sociaux et culturels que connaît le Royaume.