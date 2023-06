Appel à la mise en place d' un projet de soutien et d'accompagnement des institutions culturelles maqdessies

Les participants à la première rencontre des dirigeants des institutions culturelles maqdessies ont appelé, jeudi à Rabat, à la mise en place d'un projet de soutien et d'accompagnement de ces institutions afin de préserver le tissu culturel et renforcer l'identité arabe de la ville d'Al-Qods Acharif.



Les participants à la séance de clôture de cette rencontre de trois jours, initiée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO), en partenariat avec l'Agence Bayt Mal AlQods Acharif et le ministère palestinien de la Culture, ont convenu de définir les bases de ce projet visant également à renforcer la résilience des institutions culturelles maqdessies et de leurs employés et à soutenir les artistes et les créateurs.



Ils ont de même souligné la nécessité de renforcer la communication et l'interdépendance entre les institutions culturelles arabes, d’œuvrer à la création d'un organe représentatif des institutions culturelles dans la ville sainte dans divers secteurs culturels et de promouvoir les échanges culturels entre les institutions d'Al-Qods et les institutions officielles arabes.



Ils ont aussi mis l’accent sur la nécessité d'organiser des festivals des institutions maqdessies dans diverses capitales arabes, avec la participation d'institutions culturelles arabes, appelant à l’établissement d'un programme spécial pour parrainer les étudiants et artistes talentueux à Al-Qods.



A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a souligné le souci du Royaume de porter une attention particulière aux recommandations issues de cette rencontre pour les mettre en œuvre et lesintégrer dans la "Déclaration de Rabat pour la promotion et le renforcement de l'action culturelle à Al-Qods Acharif".



Dans une allocution lue en son nom par la secrétaire générale du ministère, Samira Melizi, M. Bensaïd a également mis en avant l’intérêt particulier que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, ne cesse d’accorder à la préservation de l'identité historique et civilisationnelle d'AlQods Acharif, à travers des projets et des programmes culturels, éducatifs et sociaux, supervisés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



Poursa part, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echerkaoui, s’est félicité des conclusions fructueuses de cette rencontre, faisant part de l'engagement de l'Agence dans toutes les initiatives au service de la ville sainte et de ses habitants. Sur Hautes Instructions de SM le Roi, l'Agence s’est investie dans ce chantier en prêtant attention au secteur de la culture, à travers un programme ambitieux d’animation culturelle et artistique ayant concerné, dans un premier temps, quatre importants centres culturels, a-t-il précisé. Et M. Echerkaoui de souligner la nécessité de valoriser le rôle de ces centres culturels afin d'en faire un cadre de développement dansla perspective de réaliser le rêve palestinien.



Quant au président de l'Association marocaine d'appui à la reconstruction en Palestine, Mohamed Jamal Bouzidi, il a noté que cette rencontre vient souligner les rôles joués par l'Agence dans la reconstruction de la Palestine et la préservation de l'identité palestinienne.



Il a à cet égard indiqué que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif met en œuvre des programmes et déploie des efforts colossaux au profit des habitants d’Al-Qods. La rencontre, qui coïncide avec la célébration par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif de son jubilé d'argent, a été marquée par le vernissage de l'exposition de photographie "Al Qods : Source des lumières" et le lancement de la chaire ALECSO dédiée aux études d’Al-Qods Acharif.