Appel à l’investissement dans des colonies de vacances intelligentes

Tous les pronostics vont dans le sens de l’interdiction par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture des colonies de vacances pour les enfants, les adolescents et les jeunes prévues cet été à cause de la crise sanitaire du Covid-19.

L’Observatoire marocain de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme ne contestera pas cette décision, car il est fortement convaincu que les colonies de vacances dont bénéficient environ 25.000 enfants pourraient constituer un risque pour eux.

« La sécurité de nos enfants reste la priorité des priorités pour nous dans cette conjoncture exceptionnelle », a souligné un communiqué de l’Observatoire.

L’Observatoire a ,par ailleurs, exprimé son refus de transférer les montants réservés aux colonies de vacances à d’autres articles budgétaires du même département ou aux budgets d’autres départements ministériels « sous prétexte qu’il y a des priorités et nécessités, sachant que les problèmes des colonies de vacances sont de nature prioritaire et urgente ».

Il a également appelé à la nécessité de consacrer les montants relatifs aux colonies de vacances à leur équipement, à l’entretien de leurs infrastructures, à leur agrandissement, et à la création de colonies de vacances intelligentes.

Il a aussi appelé à réserver l’un des articles du budget du département à la formation, à l’encadrement et à l’appui des projets des associations.