Appel à l’établissement de relations parlementaires exemplaires entre le Maroc et l'Afrique du Sud

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a exprimé, lundi à Rabat, son souhait de voir le Maroc et l'Afrique du Sud construire et promouvoir des relations parlementaires exemplaires.

Au cours d'une entrevue avec Masondo Amos Nkosiyakhe, président du Conseil national des provinces, il a souligné la disposition de la première Chambre du Parlement à s'investir dans ce sens, dans la perspective de raffermir les liens de coopération entre les deux institutions législatives.

Le président de la Chambre des représentants a mis l'accent sur la mémoire commune en matière de lutte contre le régime de l'apartheid, rappelant la visite historique du leader sud-africain Nelson Mandela au Maroc, au cours de laquelle il a été reçu par le regretté Souverain, Feu S.M Hassan II.

Le Royaume, membre fondateur de l'Organisation de l'unité africaine, s'engage résolument en faveur de l'action africaine commune et de l'intégration économique dans le continent, a relevé Habib El Malki, notant qu'il a été l'un des premiers signataires de l'Accord de libre-échange africain. «Les institutions parlementaires ont un rôle important à jouer pour la concrétisation de cet accord», a-t-il dit.

Il a, en outre, insisté sur l'importance de se tourner vers l'avenir et d'aller au-delà des problèmes artificiels, d'autant plus que «l'Afrique a besoin d'Etats forts et d'une société civile agissante, mais aussi de la transition démocratique et du respect des droits de l'Homme».

Masondo Amos Nkosiyakhe a, de son côté, exprimé sa gratitude au Maroc pour le soutien qu'il a apporté au peuple sud-africain dans sa lutte contre l'apartheid.

Après avoir affirmé l'engagement de son pays pour la consolidation de la pratique démocratique, le responsable sud-africain a plaidé pour l'intensification des échanges commerciaux et économiques entre les pays du continent.

«Nous partageons beaucoup de choses et nous sommes optimistes quant à la possibilité de surmonter les entraves au développement du continent», a conclu le président du Conseil national des provinces. Lequel a été reçu, le même jour, par le premier vice-président de la Chambre des conseillers, Abdessamad Kayouh.

Lors de cette entrevue, intervenue en marge de la réunion statutaire conjointe de la commission permanente du commerce des douanes et de l’immigration et de la commission permanente des transports, de l’industrie, des communications, de l’énergie, des sciences et de la technologie, relevant du Parlement panafricain, organisée du 2 au 7 mars, les deux parties ont mis en lumière l’importance des thématiques abordées lors de cette réunion.

Les deux parties ont, également, noté l'importance de cette réunion conjointe, en raison de la dynamique de la coopération distinguée qui rassemble le Parlement marocain et le Parlement sud-africain depuis son adhésion à l’institution législative continentale, affirmant que c’est également une occasion de mettre en relief les efforts continus du Royaume, en particulier dans la promotion de l’intégration économique, le renforcement des relations intra-africaines et l'accélération du rythme de croissance du continent.