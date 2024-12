Appel à l’accélération de la mise en œuvre de la Charte de déconcentration administrative

Les participants à la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, qui ont pris fin samedi à Tanger, ont appelé à l'accélération de la mise en œuvre de la Charte de déconcentration administrative en vue de renforcer la gouvernance territoriale intégrée.



Ils ont plaidé pour le parachèvement de l'application de la feuille de route relative au Cadre d'orientation pour l'opérationnalisation de l’exercice par les régions de leurs compétences, notamment celles liées aux transports, à l'investissement et à l'eau, tout en développant des mécanismes de suivi et d'évaluation de l'efficacité de la performance des acteurs territoriaux. A cet égard, ils ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités des régions à relever les défis et les enjeux d'un développement territorial intégré et durable.



Parmi les recommandations formulées par les participants aux Assises et dont lecture a été donnée par la présidente de l'Association des régions du Maroc, Mbarka Bouaida, figure la poursuite de l’opérationnalisation des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation en vue de faciliter la contribution des citoyens et des associations à l'élaboration des programmes de développement et d'assurer leur suivi, conformément aux modalités définies dans le règlement intérieur de la région. Les participants ont également souligné la nécessité d'activer l'exercice des attributions de la région pour améliorer son attractivité territoriale, en adoptant une approche plus flexible et interactive dans le but de parvenir à un développement durable et intégré.



En outre, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de la convergence des politiques gouvernementales avec les projets et programmes de développement régionaux en plus de la promotion d'une planification unifiée, tout en assurant la convergence de la programmation financière entre les programmes nationaux et régionaux, en tenant compte des spécificités de chaque région.



Ils ont également recommandé de renforcer le rôle des régions dans l'appui aux investissements productifs, de développer des mécanismes de coordination avec le secteur privé et les investisseurs, et de simplifier les procédures administratives liées à l'investissement aux niveaux national et local, appelant à augmenter les ressources financières allouées aux régions, et de les accompagner, avec les collectivités territoriales, pour une exploitation plus efficiente de l'emprunt comme mécanisme de financement de leurs programmes d'investissement.



Les participants ont également salué la qualité de l'organisation et le bon déroulement des travaux qui ont été marqués par des débats fructueux et constructifs.



Placée sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d’aujourd’hui et de demain", cette rencontre de deux jours a été organisée par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’Association des régions du Maroc. Elle a constitué un moment important dans la mise en œuvre, conformément aux Hautes Orientations Royales, du chantier de régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.