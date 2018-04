Appel à intégrer la dimension handicap dans les politiques publiques et les plans de développement régional

“HandiCarrefour Marrakech-Safi", a appelé mardi, à Marrakech, les décideurs à intégrer la dimension handicap dans les politiques publiques et les plans de développement régional. Intervenant à un séminaire de clôture du projet "Intégration de la dimension handicap dans le Plan de développement régional", le président du Réseau des associations œuvrant dans le domaine du handicap à Marrakech-Safi Abdellatif Faiz, a souligné que ce projet mis en œuvre sur 15 mois, par "Counterpart International" et financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), vise à renforcer les capacités de plaidoirie des associations œuvrant dans le domaine du handicap afin de contribuer au développement global à travers l'intégration de la dimension handicap dans les politiques régionales.

Le directeur adjoint de "Counterpart International", Ahmed Jazouli, a appelé pour sa part, à permettre à cette frange sociale de jouir de tous ses droits civiques, politiques et sociaux.

Les participants à cette rencontre ont débattu de thématiques se rapportant notamment à "l'intégration de la dimension du handicap dans le plan de développement régional", "de la reconnaissance des droits à la garantie de la dimension handicap dans les politiques et programmes régionaux de développement", "la société civile et les politiques publiques dans le domaine du handicap" et "la plaidoirie pour des politiques publiques territoriales inclusives".

Créée en 2010, la coalition "Handicarrefour" est un réseau d'associations et coopératives œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap dans la région de Marrakech-Safi. Elle vise une société inclusive qui respecte les droits des personnes en situation de handicap, et a pour vocation de lutter contre les stéréotypes, l'inclusion du handicap dans les politiques publiques et le renforcement des capacités des associations œuvrant dans le domaine du handicap.