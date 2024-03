Apollo offre 11 milliards de dollars pour Paramount Studios

La société d'investissements américaine Apollo a fait une offre de 11 milliards de dollars pour acheter les studios Paramount, écrit mercredi le Wall Street Journal, faisant référence à des sources proches du dossier non identifiées.

"L'offre d'Apollo est supérieure à la capitalisation boursière totale de Paramount Global, qui se situe actuellement autour de 7,7 milliards de dollars", relève le WSJ.



Dans le sillage de la publication de ces informations par le WSJ, l'action Paramount Global a terminé la séance de mercredi à la Bourse de New York en hausse de 11,80%, et celle d'Apollo de 1,72%.

Contactés par l'AFP, Paramount Global n'a pas souhaité commenter ces informations tandis qu'Apollo n'a pas réagi dans l'immédiat.



Le quotidien financier américain précise que cette proposition intervient au moment où un comité indépendant, composé d'administrateurs de Paramount Global, examine un projet de plus grande envergure initié par Skydance Media.

Ce dernier souhaite en effet une fusion avec la totalité du groupe Paramount (CBS, Nickelodeon, studios, etc), relève le WSJ.



Le journal précise que Skydance a présenté son projet à National Amusements --maison mère de Paramount qui est contrôlée par Shari Redstone--, holding qui a la main sur près de 80% des actions de Paramount disposant d'un droit de vote.



Le magnat américain des médias Byron Allen a également fait une offre pour Paramount Global, valorisé 14,3 milliards de dollars mais, en incluant la dette, l'opération atteindrait environ 30 milliards de dollars, avait indiqué à l'AFP une porte-parole d'Allen Media Group le 31 janvier.



Humoriste et comédien à l'origine, cet Afro-américain de 62 ans a constitué, de toutes pièces, un groupe de médias appuyé sur la télévision, dans un milieu où les cadres noirs étaient très peu représentés dans les sphères de décision.



Son actif le plus important, à ce jour, est la chaîne météo The Weather Channel, achetée pour 300 millions de dollars en 2018.

Perçu comme le plus petit des grands acteurs de la télévision et du streaming, Paramount Global fait l'objet de convoitises depuis de nombreux mois.



Sa plateforme de streaming, lancée en mars 2021, comptait 63 millions d'abonnés fin septembre.

Anciennement appelée ViacomCBS, l'entreprise de médias contrôle les chaînes CBS, MTV, Nickelodeon ou Comedy Central, ainsi que le studio de cinéma et de télévision Paramount.



"Bien que le studio soit attractif, étant donné son vaste catalogue et la demande pour des programmes nouveaux dans l'industrie du streaming, les réseaux de télévision de Paramount déclinent à mesure que le câble dépérit", souligne le Wall Street Journal mercredi.

Fin décembre, le site d'informations Axios avait fait état de discussions en vue d'un possible rapprochement entre Paramount Global et Warner Bros Discovery.