Antonio Guterres rappelle la nécessité d' une solution politique basée sur le compromis au Sahara

Dans un rapport soumis à l’Assemblée générale, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réaffirmé que la situation au Sahara marocain reste marquée par “le calme”, coupant court encore une fois aux allégations fallacieuses des séparatistes sur la situation dans les provinces du Sud du Royaume. Dans ce document, qui couvre la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 et fait la synthèse des deux derniers rapports présentés au Conseil de sécurité par le Secrétaire général sur la situation au Sahara marocain, Antonio Guterres met aussi en relief les investissements du Maroc dans ses provinces du Sud en citant, notamment, la construction d'un nouveau port à environ 70 kilomètres au nord de Dakhla.



Ainsi, comme en atteste le Secrétaire général de l’ONU, les investissements du Maroc dans son Sahara se poursuivent et se renforcent, particulièrement depuis le lancement par SM le Roi Mohammed VI du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, en novembre 2015. Cet essor économique que connaît le Sahara marocain est accompagné par le renforcement et la consécration juridique de la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, à travers l’adoption de deux lois actualisant les limites des eaux territoriales du Royaume et y incluant les côtes du Sahara marocain. Ce développement fondamental majeur n’a pas échappé au chef de l’ONU qui l’a mis en relief dans ce rapport: "Le 22 janvier, la Chambre des représentants du Maroc a adopté deux lois mettant à jour les limites de ses eaux territoriales et de sa zone économique exclusive qui ont inclus les eaux au large des côtes du Sahara".



Le document mentionne également les inaugurations historiques des consulats généraux par dix pays africains dans les villes de Laâyoune et Dakhla. A cet égard, Antonio Guterres a noté qu’« entre le 18 décembre 2019 et le 12 mars 2020, le Burundi, la République centrafricaine, les Comores, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Liberia et São Tomé-etPríncipe ont inauguré des consulats généraux à Laâyoune ou Dakhla».



En effet, l’ouverture de ces représentations diplomatiques africaines au Sahara marocain est l’illustration de la vision Royale pour faire des provinces du Sud un trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain. Elles constituent également la confirmation de la reconnaissance par la communauté internationale, particulièrement les pays africains, de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Evoquant, par ailleurs, le processus politique, le Secrétaire général de l'ONU a réaffirmé les fondamentaux de la solution politique à ce différend régional, tels que préconisés par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007. Le SG de l’ONU a souligné que le Conseil de sécurité examine la situation concernant le Sahara marocain « dans le cadre des questions relatives à la paix et à la sécurité», sous le Chapitre VI de la Charte de l’ONU relatif au règlement pacifique des différends.



Il a ajouté que le Conseil appelle de ses vœux, dans ses résolutions successives, à «une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable”, précisant que «le 30 octobre 2019, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2494» par laquelle il a souligné la «nécessité de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis» à la question du Sahara marocain. Cette résolution a consacré, à l’instar de toutes celles adoptées depuis 2007, la prééminence de l’initiative d’autonomie comme seule et unique solution au différend régional sur le Sahara marocain. Cette résolution a, en outre, établi le rôle de l’Algérie en tant que principale partie au différend régional sur le Sahara marocain, étant citée cinq fois dans cette résolution, au même titre que le Maroc.



Antonio Guterres a, également, mis en relief l’élan politique créé par le processus de tables rondes lancé par l’ancien Envoyé personnel, Horst Köhler, avec la participation de toutes les parties prenantes à la question du Sahara marocain, et qui constitue la seule voie pour la poursuite du processus politique exclusivement onusien. Dans ce cadre, il a noté que « l’Envoyé personnel Horst Köhler a été en mesure de rétablir une dynamique et un élan bien nécessaires au processus politique, notamment à travers le processus de tables rondes qui a réuni le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie», insistant sur le fait «qu’il est essentiel que la continuité de ce processus politique ne soit pas perdue» et réitérant son «engagement pour la nomination d’un nouvel Envoyé personnel. Le Secrétaire général des Nations unies a, en outre, rappelé les fondamentaux de la position marocaine sur la question du Sahara marocain. A cet effet, Antonio Guterres a consacré un passage de son rapport au discours Royal du 6 novembre 2019, à l’occasion du 44ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, indiquant que SM le Roi Mohammed VI a souligné que le Maroc "continuera à œuvrer avec sincérité et bonne foi, conformément au processus politique exclusivement onusien et aux résolutions du Conseil de sécurité, pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et consensuelle". Le chef de l’ONU a également souligné que SM le Roi "a ajouté que la proposition d’autonomie du Maroc de 2007 est la seule voie possible pour parvenir à un règlement, dans le respect total de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume".



Dans un autre passage, Antonio Guterres a noté que le Souverain a aussi réaffirmé, dans le discours Royal prononcé le 29 juillet 2019 à l’occasion de la Fête du Trône, l’engagement du Maroc vis-à-vis du processus politique au Sahara marocain, sous l’égide exclusive de l’ONU, et souligné qu’aucun règlement n’était possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc et en dehors de l’initiative d’autonomie. D'un autre côté, Antonio Guterres s’est félicité de la pleine et entière coopération du Maroc avec la MINURSO. En effet, le Secrétaire général a fait part de sa pleine satisfaction au sujet de la coopération avec les Forces Armées Royales (FAR), notamment pour l’excellent niveau d’échanges dans le cadre du mécanisme bilatéral de travail et de coordination qui regroupe les FAR et la MINURSO, ce qui a permis de résoudre un nombre important de questions en suspens.



De même, le Secrétaire général de l’ONU a hautement loué la coopération du Maroc avec la MINURSO, durant la période difficile de la pandémie de Covid-19. Grace aux mesures adoptées par les autorités marocaines, «aucun cas n’a été rapporté parmi le personnel de la MINURSO», a-t-il noté. Par ailleurs, concernant la situation des droits de l’Homme, le Secrétaire général a épinglé, une nouvelle fois, les dirigeants du Polisario pour les violations graves et systématiques des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf, en Algérie. Antonio Guterres a, ainsi, énuméré les nombreux rapports reçus par le Haut commissariat aux droits de l’Homme (HCDH), concernant le recours massif et à grande échelle, par le Polisario, aux "harcèlements, arrestations et mauvais traitements de blogueurs, de médecins et d'infirmières" dans les camps de Tindouf.



Le rapport précise que ces violations graves se sont multipliées ces derniers mois contre tous ceux "qui s’employaient à enregistrer les cas de Covid-19 dans les camps de Tindouf". Cette nouvelle vague de répression exercée par le « Polisario » n’est qu’un exemple récent des violations massives et continues par ce groupe armé séparatiste, pour faire taire les voix des dissidents, blogueurs, journalistes, activistes et toute personne qui contredit le despotisme de ses dirigeants. Ces violations ont, cette fois-ci, visé le corps médical et les activistes des droits de l’Homme qui n’ont fait que mettre à nu les falsifications des informations du «Polisario» au sujet de la pandémie de Covid-19, et dénoncer sa propagation alarmante parmi les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, dépourvues de toute protection et liberté de circulation, de mouvement, d’association, d’expression et de rassemblement. Dans ce document, le chef de l’ONU a alerté l’Assemblée générale, de manière ferme et déterminée, sur les multiples violations du cessez-le-feu, des accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité commises par le Polisario.



Durant la période couverte par le rapport, le chef de l’ONU a fait état d’une intensification gravissime des violations commises par le groupe armé séparatiste. En effet, le Secrétaire général a relevé, dans son dernier rapport soumis au début du mois au Conseil de sécurité, 57 violations majeures de la part des séparatistes, ainsi que plus de 1000 violations individuelles. Des chiffres inédits dans les annales des Nations unies. Outre leur nombre, la gravité de ces violations est également sans précédent, enjoignant au groupe séparatiste de les résoudre immédiatement. Antonio Guterres revient aussi sur les violations et provocations par le «Polisario » et ses repris de justice dans la zone tampon de Guergarate, en y maintenant la présence d’éléments armés et en procédant au blocage du passage entre le Maroc et la Mauritanie. Ces violations constituent un défi à l’autorité du Secrétaire général de l'ONU qui a, à maintes reprises, y compris le 27 septembre 2020, enjoint au «Polisario» de respecter la liberté de circulation des biens et des personnes dans la zone de Guergarate. Dans ses résolutions 2414, 2440, 2468 et 2494, le Conseil de sécurité avait exprimé ses préoccupations quant à la présence du groupe armé séparatiste dans la zone tampon de Guergarate et exigé son retrait immédiat.