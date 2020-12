Antigua-et-Barbuda réitère son soutien au plan d'autonomie

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration et du Commerce d'Antigua-et-Barbuda a réitéré, jeudi, le soutien de son pays à la proposition marocaine d'autonomie comme solution à la question du Sahara marocain.



"Le ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration et du Commerce d'Antigua-et-Barbuda (...) a l'honneur de réaffirmer le soutien du gouvernement d'Antigua-et-Barbuda à la proposition marocaine d'autonomie", a souligné le ministère dans un communiqué.



Le ministère a également exprimé son "ferme engagement" et son soutien au plan d'autonomie comme solution à la question du Sahara sous souveraineté marocaine et dans le respect de l'intégrité territoriale du Royaume